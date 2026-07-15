La FIFA dévoile le calendrier du Mondial féminin U-17 Maroc 2026

La FIFA a dévoilé le calendrier de la Coupe du monde féminine U-17 2026, qui se tiendra au Maroc du 17 octobre au 7 novembre.

Le Maroc ouvre le tournoi face à la Nouvelle-Zélande

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé, mercredi, le calendrier officiel de la Coupe du monde féminine U-17 2026, qui se déroulera au Maroc du 17 octobre au 7 novembre prochains, avec la participation de 24 sélections.

Le Maroc, pays hôte, ouvrira la compétition dans le groupe A en affrontant la Nouvelle-Zélande le 17 octobre à 18h00, avant de croiser le fer avec l’Allemagne le 20 octobre puis l’Argentine le 23 octobre, à la même heure.

Un plateau désormais complet

Le plateau de cette dixième édition est désormais complet après la qualification du Ghana, du Kenya, du Nigeria et de la Zambie à l’issue des éliminatoires africaines. Ces quatre sélections rejoignent le Maroc, ainsi que cinq équipes européennes, quatre asiatiques, quatre de la Concacaf, quatre de la Conmebol et deux de l’Océanie.

Deux stades pour accueillir la compétition

Les rencontres de la phase de groupes, des huitièmes de finale et des quarts de finale se disputeront au Complexe de football féminin, tandis que les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale auront lieu au Stade Prince Moulay El Hassan.

Un tirage au sort organisé en mai à Zurich

Le calendrier des rencontres avait été établi à l’issue du tirage au sort officiel organisé en mai dernier au siège de la FIFA à Zurich.