Guerre au Moyen-Orient : quatre militaires koweïtiens blessés dans une frappe iranienne

Quatre militaires koweïtiens ont été blessés mardi lors d’une attaque iranienne visant un navire de la marine du Koweït, a annoncé le ministère de la Défense du pays. L’incident survient alors que les forces koweïtiennes ont intercepté un missile balistique, cinq missiles de croisière et 33 drones hostiles depuis lundi soir, dans un contexte de vive escalade entre Téhéran et Washington autour du détroit d’Ormuz.

Un navire de la marine koweïtienne visé

Quatre militaires des forces armées koweïtiennes ont été blessés lors d’une attaque iranienne visant un navire de la marine du Koweït, a annoncé mardi le ministère de la Défense du pays. Le porte-parole militaire, le colonel Saud al-Attwan, a précisé dans un communiqué que les militaires blessés avaient reçu les soins médicaux nécessaires et se trouvaient dans un état stable.

Un missile balistique et 33 drones interceptés

Le colonel al-Attwan a indiqué que les forces armées koweïtiennes avaient intercepté un missile balistique, cinq missiles de croisière et 33 drones hostiles depuis lundi soir. Les attaques ont visé plusieurs installations civiles et causé des dégâts matériels après la chute de débris en plusieurs endroits, a-t-il précisé, ajoutant que les forces armées koweïtiennes « réaffirment leur engagement constant à assumer leurs missions et leurs devoirs avec efficacité ».

L’espace aérien du Golfe déconseillé aux compagnies

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a demandé aux compagnies aériennes d’éviter de survoler Bahreïn, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, ainsi qu’une portion de l’espace aérien au-dessus des eaux du golfe d’Oman, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région.

De nouvelles frappes iraniennes à Bahreïn

Les Gardiens de la révolution iraniens ont par ailleurs annoncé avoir frappé plusieurs entrepôts d’armement et de pièces détachées pour des navires militaires adverses sur la base aérienne de Sheikh Isa, à Bahreïn. Les Gardiens ont également visé la base aérienne d’Ali al-Salem, au Koweït, endommageant plusieurs drones, selon la télévision d’État iranienne. Cette base accueille des troupes américaines, selon le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Les forces américaines en soutien de la défense koweïtienne

Les forces américaines ont aidé à défendre le Koweït face à une vague continue d’attaques iraniennes tout au long de la journée de mardi, notamment à l’aide de systèmes de missiles Patriot. Des responsables américains ont précisé que les forces américaines avaient également mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires en Iran plus tôt dans la journée, afin d’éliminer des menaces émergentes.

Le Qatar condamne des attaques « injustifiées »

Le Qatar a condamné les attaques répétées de l’Iran contre des pays arabes du Golfe et du Moyen-Orient élargi, notamment Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. Le ministère qatari des Affaires étrangères a souligné la nécessité d’épargner à la région les répercussions de ces attaques « injustifiées » et d’œuvrer à la poursuite du dialogue et de la désescalade.