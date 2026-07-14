Fête nationale : réception à la Résidence de France à Rabat pour le 14-Juillet

L’ambassadeur de France à Rabat , Philippe Lalliot, a offert, mardi 14 juillet, une réception à l’occasion de la fête nationale, en présence du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada et de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, ainsi que des chefs d’entreprise, des représentants de la société civile et des médias.

L’ambassadeur Philippe Lalliot, qui a succédé à Christophe Lecourtier, a remis ses lettres de créance au Roi Mohammed VI début juin.

« Un pays de force tranquille »

Dans son allocution, Philippe Lalliot a livré ses premières impressions après plusieurs semaines passées au Maroc. « J’ai été, tout d’abord, frappé par le sentiment de force tranquille que dégage ce pays. Le Maroc est un pays fier, à juste titre, de sa longue histoire et de ses traditions. C’est aussi un pays animé de fortes ambitions et tourné vers l’avenir », a-t-il déclaré, évoquant ses déplacements à Casablanca, Tanger, Marrakech et Laâyoune, où il s’était rendu quelques jours plus tôt pour inaugurer la première Alliance française de la ville.

Un lien « à nul autre pareil » entre les deux peuples

L’ambassadeur a également insisté sur la proximité humaine entre la France et le Maroc, illustrée selon lui par les scènes de communion entre supporters français et marocains au lendemain d’un quart de finale de la Coupe du monde. « Une fois de plus, l’amitié franco-marocaine a montré l’exemple », a-t-il affirmé, rendant hommage à l’action de son prédécesseur, Christophe Lecourtier.

La position française sur le Sahara réaffirmée

Philippe Lalliot a rappelé la position de la France sur le Sahara occidental, en référence à la lettre adressée par le président Emmanuel Macron au Roi Mohammed VI en juillet 2024. « La France, pour qui le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, se tient aux côtés du Maroc sur ce sujet qu’il considère comme existentiel », a-t-il déclaré, ajoutant que les diplomaties des deux pays promeuvent ensemble les principes fondamentaux de l’ordre international.

Premier investisseur étranger et partenaire sécuritaire

L’ambassadeur a rappelé que la France demeure le premier investisseur et employeur étranger au Maroc, tandis que le Royaume « contribue très concrètement à la sécurité des Français », que ce soit dans la lutte contre le terrorisme, le narcotrafic ou l’immigration illégale.

La 15e réunion de haut niveau dès mercredi

Philippe Lalliot a annoncé la tenue, dès mercredi, de la 15e réunion de haut niveau entre les deux gouvernements, avec la venue du Premier ministre français Sébastien Lecornu accompagné d’une délégation de douze ministres. Il a précisé qu’une quarantaine de visites ministérielles avaient jalonné les deux dernières années entre la France et le Maroc.

Un futur traité bilatéral « inédit »

L’ambassadeur a également évoqué le projet en cours de préparation d’un traité d’amitiés entre la France et le Maroc, une démarche qu’il a qualifiée de « totalement inédite » pour la France avec un pays non-européen. « Je suis convaincu qu’elle sera un jalon historique dans le temps long des relations entre la France et le Maroc », a-t-il affirmé, précisant que ce traité serait célébré à l’occasion d’une prochaine visite d’État du Roi Mohammed VI en France.