La Défense civile de Gaza a annoncé mardi que huit personnes avaient été tuées dans le nord de la bande de Gaza après une frappe israélienne sur un poste de police palestinien, en dépit du cessez-le-feu conclu en octobre 2025. Les victimes ont été transportées à l’hôpital al-Chifa de Gaza.

Gaza : 8 morts après une frappe israélienne sur un commissariat

Huit morts selon les secours de Gaza

La Défense civile de Gaza a annoncé mardi que huit personnes avaient été tuées dans le nord de la bande de Gaza après une frappe israélienne sur un poste de police palestinien, en dépit du cessez-le-feu conclu en octobre 2025.

« Huit martyrs, dont une femme, ont été transportés à l’hôpital al-Chifa de Gaza après un bombardement israélien ayant visé un poste de police (…) à l’ouest du camp de Jabalia », ont déclaré ces services de premiers secours opérant sous l’autorité du Hamas.

Une frappe qui intervient malgré la trêve

Cette frappe intervient alors qu’un cessez-le-feu est censé être en vigueur depuis octobre 2025 entre Israël et le Hamas. Des incidents meurtriers ont continué d’être signalés à intervalles réguliers dans la bande de Gaza depuis l’entrée en vigueur de la trêve, chacune des parties s’accusant mutuellement de violations.

L’armée israélienne n’a pas commenté ces informations dans l’immédiat.