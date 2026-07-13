« Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016. Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n’oublierons jamais », écrit le chef de l’État sur X, lundi.

Une minute de silence sera observée avant France-Espagne, pour les 10 ans de l’attentat de Nice

Cette décision fait suite à une demande formulée par le maire de Nice, Éric Ciotti, qui avait adressé un courrier au président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi qu’au président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, pour solliciter cet hommage. Dans sa lettre, l’élu des Alpes-Maritimes soulignait que « le premier match des demi-finales de la Coupe du monde se jouera le 14 juillet et l’équipe de France sera sur la pelouse », justifiant sa demande d’une minute de silence avant le coup d’envoi de la rencontre. Il estimait qu’un tel hommage témoignerait « de la solidarité de la grande famille du football envers les victimes du terrorisme et leurs proches », et mettrait en avant les valeurs « de fraternité, de paix » incarnées par le football.

Un attentat qui a marqué la France

Le 14 juillet 2016, à Nice, un terroriste avait pris le volant d’un poids lourd et foncé dans la foule rassemblée sur la Promenade des Anglais pour célébrer la fête nationale, causant la mort de 86 personnes de 19 nationalités différentes et blessant plus de 400 autres. La demi-finale entre la France et l’Espagne, prévue mardi 14 juillet à 21h00, se déroule ainsi dix ans jour pour jour après cette tragédie, l’une des plus meurtrières de l’histoire récente de la France.

Un dispositif sécuritaire renforcé pour le 14-Juillet

Cette rencontre intervient alors que les autorités françaises ont annoncé la mobilisation de 70.000 policiers et gendarmes à l’occasion des célébrations du 14-Juillet, qui coïncident cette année avec la tenue de la demi-finale du Mondial et les commémorations des dix ans de l’attentat de Nice.