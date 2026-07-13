Royaume-Uni : 12 arrestations après une menace terroriste anti-musulmane

Douze personnes sont arrêtées au Royaume-Uni dans le cadre d’une enquête antiterroriste liée à une menace d’extrême droite visant un grand rassemblement islamique tenu du 9 au 12 juillet à Shrubland Hall, dans le Suffolk. Trois hommes font l’objet de soupçons de complot en vue de commettre un meurtre, huit autres hommes sont détenus en vertu de la législation antiterroriste et une femme est arrêtée pour complicité. La ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood affirme que l’intervention des forces de l’ordre a « sauvé des vies ».

Une opération antiterroriste menée sur tout le territoire

La police antiterroriste de Londres (Counter Terrorism Policing London) annonce l’arrestation de douze personnes dans le cadre d’une enquête liée à l’extrême droite. L’opération vise une menace jugée « crédible » contre l’UK Ijtima, un rassemblement islamique organisé à Shrubland Hall, dans la commune de Barham, près d’Ipswich, dans le comté du Suffolk.

Trois hommes sont interpellés en Surrey le dimanche 12 juillet, soupçonnés de complot en vue de commettre un meurtre. Huit autres hommes sont détenus en vertu de l’article 41 de la loi antiterroriste de 2000 : deux hommes de 27 et 29 ans en Surrey, deux hommes de 42 ans dans l’Essex, un homme de 27 ans à Ipswich, un homme de 35 ans dans le Grand Manchester, ainsi que deux hommes de 31 et 33 ans interpellés à Londres le lundi. Une femme est également arrêtée, soupçonnée d’avoir porté assistance à un auteur d’infraction. Un suspect est depuis libéré sous caution, les autres restent en garde à vue.

Un rassemblement musulman majeur visé

L’UK Ijtima se tient sur le domaine de Shrubland Hall, une demeure historique du Suffolk, du 9 au 12 juillet. La police fait état de 15.000 participants présents sur le site ; les organisateurs, eux, avancent un chiffre d’environ 10.000 personnes.

Face à la menace signalée, les autorités demandent aux organisateurs d’écourter légèrement l’événement le dimanche. Un incident majeur est déclaré tôt dimanche matin par la police du Suffolk, mobilisant une réponse multi-agences pour assurer un départ sécurisé de l’ensemble des participants. Ce statut d’incident majeur est levé le lundi. La cheffe de la police antiterroriste de Londres, Helen Flanagan, précise que le rassemblement s’est terminé « en toute sécurité » malgré cette clôture anticipée.

Réactions des autorités britanniques

La ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, salue une intervention qui a « sans aucun doute sauvé des vies » face à une « menace crédible ». Elle déclare : « Je sais que cette nouvelle est profondément préoccupante pour les musulmans britanniques. Nous devons nous opposer à la haine et nous rassembler autour de notre conviction commune d’un pays ouvert, généreux et tolérant envers toutes nos communautés. »

Helen Flanagan indique que les forces de l’ordre ont agi « extrêmement rapidement » après avoir eu connaissance de la menace. Elle affirme : « Nous n’hésiterons pas à intervenir face à toute menace potentielle, quelle que soit la cible visée. » Elle remercie également la police du Suffolk ainsi que les organisateurs et le public affectés par l’opération.

La commissaire adjointe de la police du Suffolk, Alice Scott, reconnaît que les arrestations peuvent susciter des inquiétudes au sein des communautés locales. Elle annonce le maintien d’une présence policière visible autour de Shrubland Hall dans les jours à venir et invite les habitants à échanger avec les forces de l’ordre sur le sujet.

Un niveau de menace toujours fixé à « sévère »

Helen Flanagan rappelle que le niveau de menace terroriste au Royaume-Uni demeure fixé à « sévère ». Elle appelle la population à rester vigilante et à signaler tout comportement suspect. L’enquête antiterroriste se poursuit.