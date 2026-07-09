Le journal sud-africain Sunday Independant a publié un article analysant l’impact du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et la France pour le continent africain. La sélection marocaine est la dernière équipe africaine encore engagée dans la compétition à ce stade du tournoi.

Mondial 2026 : la portée de la participation marocaine pour le football africain selon les médias du continent

Le journal sud-africain Sunday Independant a consacré un article aux enjeux du quart de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui oppose ce jeudi le Maroc à la France à Boston. Dans ce texte, intitulé « Pourquoi le Maroc doit battre la France pour maintenir en vie le rêve africain à la Coupe du monde de la FIFA », l’auteur souligne que la sélection marocaine est la seule formation du continent africain encore en lice à ce niveau de la compétition.

La publication rappelle que lors de l’édition 2022, l’équipe marocaine avait atteint le stade des demi-finales. Pour le tournoi de 2026, les joueurs marocains doivent affronter l’équipe de France, qui a remporté le titre mondial en 2018, afin d’obtenir une place dans le dernier carré.

L’article mentionne également le parcours des autres représentants africains dans cette compétition. L’Égypte a été éliminée mardi dernier par l’Argentine, tenante du titre, sur le score de 2-3. De son côté, la République démocratique du Congo (RDC) a été opposée à l’Angleterre lors des seizièmes de finale.

L’auteur de l’article formule par ailleurs une critique à l’égard du traitement médiatique international. Il estime que le ton employé par certains médias qualifiés est directif ou condescendant lorsque des équipes africaines obtiennent des résultats face à des nations majeures du football. Selon le journal sud-africain, une victoire du Maroc contre la France représenterait une progression pour l’affirmation du football africain à l’échelle internationale.