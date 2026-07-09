Décès de la chanteuse galloise Bonnie Tyler à l’âge de 75 ans au Portugal

La chanteuse britannique Bonnie Tyler est décédée à l’âge de 75 ans dans un hôpital de Faro, au Portugal. Sa famille a confirmé l’information jeudi via une publication sur Facebook. Son décès intervient après une hospitalisation prolongée due à une chirurgie intestinale d’urgence pratiquée au mois de mai.

La famille de la chanteuse galloise Bonnie Tyler a annoncé jeudi sur le réseau social Facebook son décès à l’âge de 75 ans. La mort est survenue la nuit précédente dans un établissement hospitalier situé à Faro, au Portugal. Le communiqué précise que le décès est consécutif à la maladie pour laquelle elle était soignée.

En mai dernier, Bonnie Tyler avait subi une intervention chirurgicale intestinale d’urgence dans ce même hôpital. À la suite de cette opération, elle avait été placée dans un coma artificiel. La famille avait récemment communiqué sur sa sortie du coma, avant l’issue fatale survenue mercredi soir.

La chanteuse était principalement connue pour l’interprétation du titre musical « Total Eclipse of the Heart », diffusé au cours des années 1980. Sur le plan de la représentation publique, elle se distinguait par un timbre de voix éraillé, des cheveux blonds ébouriffés et un maquillage souligné par un trait d’eye-liner noir.