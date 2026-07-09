Mondial 2026 : le Maroc affrontera la France en quarts de finale sans Ismael Saibari

Le sélectionneur de l’équipe du Maroc, Mohamed Ouahbi, a tenu une conférence de presse mercredi à la veille du quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre la France. Il a exposé les objectifs d’engagement de son équipe et a confirmé le forfait sur blessure d’Ismael Saibari pour cette rencontre.

Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, s’est exprimé mercredi à Foxborough lors d’une conférence de presse préalable au quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre la France, prévu jeudi.

« Il y a quatre ans, en tant que supporteur, j’avais eu des regrets, les joueurs aussi (après la demi-finale de la Coupe du monde 2022 perdue face aux Bleus, ndlr). La clé c’est de ne pas avoir de regrets. Il y a des choses que l’on doit mieux faire. Il faudra jouer le match à 2000% sans se dire que ce qu’on a fait jusqu’à présent, c’est pas mal, et vraiment jouer ce match avec le couteau entre les dents s’il le faut », a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.

L’objectif affiché est d’éviter les regrets survenus après la demi-finale perdue face à l’équipe de France lors de l’édition 2022. Il a souligné que l’équipe doit aborder ce match comme si elle était « dos au mur ».

Mohamed Ouahbi a confirmé l’absence d’Ismael Saibari pour ce match. Le joueur, actuel meilleur buteur de la sélection marocaine dans ce tournoi avec trois réalisations, a contracté une blessure lors de la victoire en huitième de finale contre le Canada (3-0). Selon le sélectionneur, les délais de récupération sont insuffisants pour permettre sa participation.

Sur le plan tactique, l’entraîneur a indiqué que son équipe devra se montrer patiente lors des phases de possession de balle afin d’exploiter les espaces sur les côtés et dans l’axe. Il a précisé que la qualification reposera sur le contenu et l’efficacité.

« Cela va se jouer sur le contenu, l’efficacité. L’énergie du Maroc est très grande et c’est ce qui fait la différence dans les moments difficiles. On est très sereins par rapport à la manière dont on a préparé ce match. Je sens les joueurs bien concentrés et motivés », a-t-il souligné.

Mohamed Ouahbi dirige l’équipe du Maroc depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2025, remportée sur tapis vert face au Sénégal, succédant ainsi à Walid Regragui. Il occupait auparavant le poste de sélectionneur de l’équipe des moins de 20 ans, avec laquelle il a remporté le titre mondial l’année dernière.