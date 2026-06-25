La CCI Paris Ile-de-France accueille une Journée économique France-Maroc

À travers cette rencontre, entreprises et institutions pourront identifier de nouvelles opportunités de développement et renforcer leurs partenariats, souligne un communiqué de la CCI.

Une mobilisation conjointe des acteurs économiques et institutionnels

Unis par un Partenariat d’Exception Renforcé, la France et le Maroc entretiennent des liens économiques historiques, solides et complémentaires, faisant du Royaume l’un des partenaires majeurs de la France en Afrique.

Véritable hub régional à l’interface de l’Europe et du continent africain, le Maroc constitue aujourd’hui une destination stratégique pour les entreprises françaises, alors que la France reste un point d’ancrage privilégié pour les investissements marocains en Europe.

Dans un contexte de coopération économique renforcée entre la France et le Maroc, cet événement, qui réunira 300 participants, dirigeants d’entreprises, investisseurs, décideurs publics et institutionnels, s’inscrit dans une volonté commune de développer des partenariats durables et de nouvelles opportunités d’affaires tout en favorisant l’émergence de projets structurants, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, le numérique, la transition énergétique ou encore les services.

Au programme :

Sessions plénières, tables rondes et échanges de haut niveau,

Rencontres B2B et temps de networking entre entreprises françaises et marocaines,

Témoignages d’acteurs engagés dans des projets transnationaux,

Focus sur les opportunités d’investissement et d’implantation,

Porté dans une logique de partenariat étroit, l’événement est coorganisé avec l’Ambassade du Royaume du Maroc en France, en partenariat avec des institutions de premier plan, pleinement engagés dans la promotion de la relation économique franco-marocaine : l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et Business France.

Leur mobilisation conjointe confère à cette journée une portée particulière et en fait une plateforme de référence au service des entreprises des deux rives.

DES personnalités françaises et marocaines vont participer à cette rencontre pour témoigner de l’importance stratégique accordée au renforcement du partenariat économique entre les deux pays. Parmi les personnalités attendues figurent notamment Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Dominique Restino, président de la CCI Paris Ile-de-France.

« La relation économique entre la France et le Maroc est stratégique et porteuse d’avenir. À travers cette journée, nous souhaitons créer des passerelles concrètes entre nos écosystèmes, encourager l’innovation et soutenir les entreprises dans leurs projets de coopération et de croissance », a souligné Dominique Restino.