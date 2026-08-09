Fouzi Lekjaa affirme ne pas avoir rejoint le PAM « dans le but d’obtenir un poste »

Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, a effectué dimanche à Agadir sa première apparition officielle depuis son intégration au bureau politique du PAM, affirmant ne pas avoir rejoint le parti pour obtenir un poste.

Une première apparition marquante à Agadir

L’apparition officielle de Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, après son intégration au bureau politique du parti Authenticité et Modernité, a constitué l’un des temps forts de la rencontre de communication organisée par la secrétaire régionale du parti dans la région de Souss-Massa, dimanche matin à Agadir. Lekjaa a choisi d’adresser des messages politiques directs concernant son entrée au PAM, affirmant qu’il ne s’est pas joint au parti dans le but d’obtenir un poste, et appelant à dépasser « ce qui se dit et ce qui se propage » pour se concentrer sur les idées, les projets et les vrais problèmes des citoyens.

Un appel à recentrer le débat sur les idées

Lekjaa a déclaré qu’il ne souhaitait pas revenir longuement sur « ce qui se dit et ce qui se propage », estimant que les défis auxquels fait face le Maroc sont bien plus grands que ce débat. Il a ajouté que le pays « a aujourd’hui besoin de discuter des idées, des projets et des propositions susceptibles de faire face aux vrais problèmes ».

Une adhésion officialisée fin juillet

Fouzi Lekjaa avait officiellement rejoint le PAM le 25 juillet 2026, à l’occasion du 32e Conseil national du parti tenu à Salé, aux côtés du président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat. En vertu des statuts du parti, qui prévoient l’intégration automatique des ministres en exercice, les deux hommes avaient directement rejoint le bureau politique de la formation dirigée collégialement par Fatima-Zahra El Mansouri. Cette adhésion, longtemps annoncée par des rumeurs, était intervenue après plusieurs semaines de spéculations sur l’avenir politique du ministre, originaire de Berkane et jusqu’alors membre du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Une absence remarquée de la liste des candidats

Fait notable, le nom de Fouzi Lekjaa ne figure pas sur la liste des candidats du PAM aux élections législatives du 23 septembre 2026, alors que des rumeurs le pressentaient dans la circonscription de Berkane, sa ville natale, suscitant depuis plusieurs interrogations sur les intentions de la direction du parti à son égard.