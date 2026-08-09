Sebta : la Fédération de la presse marocaine condamne l’interdiction imposée à une équipe de 2M

La Fédération nationale de la presse marocaine a condamné l’interdiction imposée à une équipe de la deuxième chaîne d’accéder à la ville occupée de Sebta pour y couvrir les événements en cours.

Une condamnation ferme de la Fédération

La Fédération nationale de la presse marocaine condamne fermement l’interdiction imposée à l’équipe de la deuxième chaîne d’accéder à la ville occupée de Sebta et d’exercer ses missions professionnelles pour couvrir les événements en cours. La fédération considère que cette décision constitue une entrave à la liberté de la presse et au droit des journalistes d’accéder à l’information, exigeant des autorités espagnoles qu’elles mettent fin à toutes les formes d’interdiction et de restriction.

Un appel à la solidarité internationale

De même, les fédérations internationales, africaines et arabes de la presse appellent à soutenir les journalistes marocains et à exprimer leur solidarité avec eux pour défendre la liberté de la presse.

Un contexte de tensions récurrentes autour de la couverture de Sebta

Cet épisode s’inscrit dans une série de tensions déjà observées par le passé entre journalistes marocains et autorités espagnoles autour de la couverture médiatique de la ville occupée. En 2021 déjà, une journaliste marocaine avait été brièvement interpellée à Sebta alors qu’elle couvrait une précédente crise migratoire, un épisode ayant suscité une vive mobilisation du Syndicat national de la presse marocaine, qui avait dénoncé une arrestation liée à sa couverture des événements.