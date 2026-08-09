La FRMF interdit la création d’académies et d’écoles de football portant des noms de clubs étrangers

La Fédération royale marocaine de football a décidé d’interdire toute création d’académies et d’écoles de football portant des noms de clubs étrangers, dans le cadre de l’élaboration d’un référentiel national encadrant ces structures.

Une interdiction actée dans un nouveau référentiel national

Dans le cadre de l’élaboration d’un référentiel national d’organisation et de gestion des académies et écoles privées de football basées au Royaume du Maroc, et selon les études réalisées au sujet des dispositifs organisationnels et stratégiques nationaux de développement du football, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé d’interdire toute création d’académies et écoles portant des noms de clubs étrangers.

Des structures partenaires également concernées

Cette interdiction concerne les académies et écoles ayant des partenariats avec ces clubs ou tout autre type de liens, indique l’instance fédérale dans un communiqué publié dimanche sur son site internet.

Renforcer l’autonomie et la formation nationale

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’orientation de la FRMF visant à renforcer la composante formation et l’encadrement national et à instaurer le principe d’autonomie des académies et écoles privées de football, en parfaite harmonie avec les orientations stratégiques nationales de développement du football, ainsi qu’à former de nouvelles générations de footballeurs dans un environnement compact, conclut la même source.