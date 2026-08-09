Le défenseur marocain Mohamed Hamdoune titulaire face à l’Atlético et à Tottenham avec Getafe

Mohamed Hamdoune, défenseur marocain formé à l’Académie Mohammed VI et récemment arrivé à Getafe B, a été titulaire lors des deux matches de préparation de l’équipe première face à l’Atlético de Madrid et Tottenham.

Une présence remarquée en pré-saison

Mohamed Hamdoune, formé à l’Académie Mohammed VI de football et arrivé récemment à Getafe B, a été titulaire lors des deux matches de préparation de l’équipe première face à l’Atlético de Madrid et Tottenham. Le défenseur de 22 ans pourrait-il faire ses premiers pas en Liga cette saison ?

Un parcours passé par le Betis

Né le 24 mai 2004 à Tétouan, Mohamed Hamdoune a rejoint l’Académie Mohammed VI avant de poursuivre sa formation en Espagne, passant par l’Antequera CF puis la Real Balompédica Linense en Segunda Federación. Il s’était engagé libre avec le Betis Deportivo, filiale du Real Betis, en juillet 2025, pour un contrat courant jusqu’en 2029. Sans parvenir à s’imposer comme un élément important de l’effectif andalou, où il n’avait disputé que 951 minutes réparties sur 14 rencontres, il a rejoint Getafe CF B le 29 juillet 2026, dans le cadre d’un transfert incluant un pourcentage sur une future revente au profit du Betis.

Une opportunité à saisir en équipe première

Sa titularisation lors de deux matches amicaux de prestige de l’équipe première de Getafe face à l’Atlético de Madrid et à Tottenham constitue un signal encourageant pour la suite de sa saison, susceptible de lui ouvrir la voie vers une première apparition en Liga sous ses nouvelles couleurs.