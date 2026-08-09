Les États-Unis autorisent la Turquie à céder à l’Ukraine ses systèmes MLRS et munitions d’origine américaine

Le département d’État américain a notifié au Congrès un projet de cession par la Turquie à l’Ukraine de l’ensemble de ses systèmes d’artillerie MLRS et de ses munitions d’origine américaine, une livraison jugée imminente.

Une notification transmise au Congrès américain

Le département d’État américain a notifié au Congrès un projet de transfert permanent, par la Turquie, de systèmes d’armement d’origine américaine vers l’Ukraine, selon des documents publiés dans le Congressional Record le 6 août 2026. S’agissant d’équipements d’origine américaine, leur transfert depuis les stocks turcs vers l’Ukraine nécessite une autorisation du gouvernement américain et une notification au Congrès, en vertu de la section 3(d) de la loi sur le contrôle des exportations d’armes, une procédure communément appelée réexportation à un pays tiers.

Le détail de la cession

Selon les documents transmis aux parlementaires américains le 3 août, la cession porte sur 12 lanceurs M270 MLRS, 70 missiles balistiques tactiques ATACMS de type M39, 2 524 roquettes à sous-munitions M26 (DPICM) et 47 000 obus d’artillerie de 203 mm à sous-munitions M509A1. La valeur d’acquisition initiale de ces équipements est évaluée à environ 255,9 millions de dollars pour le premier lot, et à environ 28 millions de dollars pour les missiles ATACMS. Le transfert doit être assuré par des sociétés turques, bulgares et américaines agissant comme exportateurs autorisés.

Une livraison jugée imminente

Le transfert des armements doit débuter à l’issue d’une période légale d’examen du Congrès de quinze jours suivant la notification. Les parlementaires américains n’ont pas à voter séparément pour approuver la cession : si la Chambre des représentants et le Sénat n’adoptent pas, dans ce délai, une résolution conjointe s’y opposant, l’autorisation américaine de réexportation entre automatiquement en vigueur, rendant la livraison à l’armée ukrainienne imminente.

Un signe de modernisation de l’artillerie turque

Ce transfert s’inscrit dans une démarche plus large d’Ankara, qui se tourne désormais vers des systèmes d’artillerie nationaux en se séparant de ses systèmes américains jugés vieillissants. Le missile M39 constitue la première variante de production du système ATACMS, doté d’une portée maximale d’environ 165 kilomètres et d’une ogive à sous-munitions de 560 kg, contrairement aux versions plus récentes équipées d’un système de guidage par satellite.