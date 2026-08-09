Hakan Fidan : « L’Égypte pourrait rejoindre l’accord de défense de La Mecque »

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a annoncé que l’Égypte pourrait rejoindre l’accord de défense de La Mecque dès que les questions techniques auront été réglées, dans le cadre d’un élargissement voulu par Ankara.

Une ouverture annoncée par Ankara

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a annoncé que « l’Égypte pourrait rejoindre l’accord de défense de La Mecque dès que les questions techniques auront été réglées ». Il a précisé que le président turc Recep Tayyip Erdogan envisage que cette initiative ne reste pas limitée à ses trois membres fondateurs, la Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan, mais qu’elle s’élargisse progressivement, si nécessaire à d’autres pays. « La vision de notre président n’est pas que nous restions limités à trois pays, mais que nous grandissions et, si nécessaire, que nous rassemblions tous les pays sous ce toit », a-t-il déclaré, ajoutant que plusieurs autres pays ont également exprimé leur intérêt à rejoindre ce cadre.

Un mécanisme calqué sur l’article 5 de l’OTAN

Hakan Fidan a précisé que l’accord de défense mutuelle de La Mecque repose techniquement sur le même principe que l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord relatif à la défense collective. Il a indiqué que le soutien apporté à un pays signataire en cas de demande d’aide pourrait varier selon l’ampleur de la menace, allant du partage de renseignement au soutien logistique, voire au déploiement de moyens militaires. Le secrétariat général de la structure sera basé en Arabie saoudite.

Un accord non dirigé contre un pays en particulier

Le chef de la diplomatie turque a insisté sur le fait que ce mécanisme de défense n’est dirigé contre aucun pays en particulier. « Aucun pays qui ne nous attaque pas n’est notre cible », a-t-il affirmé, précisant notamment que l’Iran n’est pas visé par cet accord. Selon lui, l’adhésion de nouveaux pays au pacte devra recueillir l’accord des trois membres fondateurs, conformément à une clause prévue dans le texte de l’accord.