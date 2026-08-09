Tour de France femmes : Kasia Niewiadoma Phinney s’empare du maillot jaune au sommet du Ventoux

La Polonaise Kasia Niewiadoma Phinney a remporté vendredi la 7e étape du Tour de France femmes au sommet du mont Ventoux, s’emparant du maillot jaune après une attaque solitaire à 9,7 kilomètres de l’arrivée.

Une attaque décisive dans les pentes du Ventoux

La Polonaise Kasia Niewiadoma Phinney (Canyon-Sram) a décroché sa première victoire d’étape en carrière sur le Tour de France femmes, vendredi 7 août, à l’occasion de l’étape reine de l’édition 2026, au sommet du mont Ventoux. Troisième du classement général au départ de La Voulte-sur-Rhône, à 1’17 de la porteuse du maillot jaune Marlen Reusser, la lauréate de la Grande Boucle 2024 a porté son accélération à 9,7 kilomètres de l’arrivée, sur les pentes du mont chauve, prenant seule les commandes de la course.

Une domination jusqu’au sommet

Ni Marlen Reusser ni Demi Vollering, ses principales rivales, n’ont réussi à refermer l’écart. À l’arrivée, la Polonaise s’est imposée avec 1’16 d’avance sur la Néerlandaise Demi Vollering (FDJ United-Suez), qui a accéléré dans les derniers mètres, et sur l’Italienne Elisa Longo Borghini. Quatrième du jour, à 1’46, Marlen Reusser a cédé son maillot jaune à Kasia Niewiadoma Phinney, tandis que la tenante du titre Pauline Ferrand-Prévot a craqué dès les premières pentes du Ventoux, terminant l’étape à plus de 10 minutes de la gagnante du jour.

Un nouveau classement général

À l’issue de cette étape, la Polonaise dispose de 15 secondes d’avance au classement général sur Demi Vollering, tandis que Marlen Reusser recule à la troisième place, à 39 secondes. « Je suis simplement épuisée et bluffée par ce qui vient de se passer », a réagi la coureuse Canyon-Sram après la ligne d’arrivée.