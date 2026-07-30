Incendies : 275 interpellations et 31 mises en examen, annonce Laurent Nuñez

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé que 275 personnes avaient été interpellées et 31 mises en examen et placées en détention depuis le début de la saison, en lien avec les incendies de forêt en France.

Un bilan judiciaire dévoilé par le ministre

« Dans 70% des cas, les incendies sont criminels », a déclaré le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez lors d’un point presse. Depuis le début de la saison, les forces de l’ordre ont procédé à 275 interpellations, parmi lesquelles 31 personnes ont été mises en examen et placées en détention, a-t-il précisé. Le ministre a également fait état de 14 131 feux recensés depuis le début de la saison sur l’ensemble du territoire national, dont 26 survenus la veille et déjà traités.

Une situation qualifiée de « compliquée »

« La situation demeure compliquée, on ne baisse pas la garde », a averti Laurent Nuñez, tout en notant « une amélioration météo assez légère, avec une remontée des taux d’humidité et moins de vent ». Il a toutefois tempéré cette embellie, soulignant que « le risque reste extrêmement important, avec une sécheresse forte ».

Le mégafeu de Gironde stabilisé pour la troisième journée

Cette annonce intervient alors que le mégafeu ayant ravagé 42 000 hectares en Gironde « n’a pas progressé » mercredi 29 juillet, pour la troisième journée consécutive, malgré de fortes chaleurs. Une semaine après le début du plus important feu de forêt à ravager la France depuis 1949, les pompiers ont fait face mercredi à sept reprises de feu, dont trois encore actives en soirée, avant de les circonscrire. La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a salué des pompiers qui se sont battus « pied à pied », et a évoqué la possibilité d’un « retour à une vie plus normale » pour les plus de 200 000 personnes évacuées, si l’accalmie se confirme dans les prochains jours.