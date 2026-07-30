Netanyahou présente à Trump une carte comparant les zones contrôlées par Israël et la Turquie en Syrie

Lors de sa rencontre avec Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté une carte comparant les zones de Syrie contrôlées par Israël et par la Turquie, avant qu’un responsable américain ne souligne une différence majeure entre les deux présences.

Une carte pour justifier la présence israélienne

Lors de sa rencontre de mardi avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté une carte destinée à comparer les zones de Syrie sous contrôle israélien et celles sous contrôle turc, selon un responsable israélien cité par plusieurs médias. Cette carte visait à démontrer que les territoires syriens occupés par la Turquie sont « cinquante fois plus étendus » que ceux occupés par Israël. Selon Netanyahou, les zones sous contrôle israélien ne représenteraient que 0,1% de la superficie syrienne, contre environ 5% pour les zones sous contrôle turc.

Un argument centré sur la menace iranienne

Le Premier ministre israélien aurait fait valoir que la présence militaire israélienne en Syrie vise à contrer les menaces émanant de l’Iran, du Hezbollah, du Jihad islamique palestinien et d’autres organisations qualifiées de terroristes par Israël. Un responsable israélien a précisé que ce choix de présentation visuelle répondait à une volonté de corriger certaines « hypothèses » que le président américain aurait pu se forger sur le sujet, ajoutant : « Parfois le président a certaines suppositions, et si vous ne les corrigez pas, elles deviennent figées. »

Une nuance apportée par un responsable américain

Un responsable américain a toutefois rappelé une différence majeure entre les deux présences militaires évoquées par Netanyahou. Contrairement à la présence israélienne, la présence militaire turque dans le nord de la Syrie s’effectue aujourd’hui avec l’accord et à l’invitation du gouvernement syrien, a précisé ce responsable.

Un échange qui a aussi porté sur la Turquie et les ventes d’armes

Selon la même source, les relations de Netanyahou avec le président turc Recep Tayyip Erdogan ont également été abordées lors de cet entretien, le Premier ministre israélien ayant affirmé à Trump qu’Erdogan chercherait à « restaurer l’Empire ottoman », tout en réitérant son opposition à la vente d’avions de chasse F-35 à Ankara. Cette question a suscité une réaction critique de Donald Trump, qui avait affirmé la veille de la rencontre que « personne ne pouvait lui dire à qui vendre des armes ».