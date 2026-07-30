Gianni Infantino salue le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué jeudi le Roi Mohammed VI lors de la réception organisée à M’diq à l’occasion du 27e anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Une présence remarquée à la réception de M’diq

Le Roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed, a présidé jeudi après-midi à la place de la préfecture de M’diq-Fnideq, dans la ville de M’diq, une réception à l’occasion du 27e anniversaire de son accession au Trône. Parmi les personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs vœux au Souverain figurait le président de la FIFA, Gianni Infantino, reçu par le Roi lors de cette cérémonie.

Une relation ancienne entre le Maroc et la FIFA

La présence du président de la FIFA aux célébrations du Trône n’est pas un fait nouveau : il avait déjà été reçu en audience par le Roi Mohammed VI à l’occasion de cette même célébration en 2018, ainsi qu’en 2025, année où sa venue avait notamment été marquée par un hommage rendu aux Lionnes de l’Atlas, finalistes de la Coupe d’Afrique des nations féminine. Cette présence régulière intervient alors que le Maroc s’apprête à coorganiser la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, et alors que le Royaume a accueilli la Coupe d’Afrique des nations féminine du 25 juillet au 16 août 2026.

Le programme des cérémonies du Trône

Les cérémonies de prestation de serment militaire et d’allégeance traditionnelle, présidées par le Roi Mohammed VI au Palais royal de Tétouan, doivent se tenir vendredi 31 juillet, dans le cadre du programme officiel de la Fête du Trône.