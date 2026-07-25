L’artiste algérien Reda Taliani a été arrêté jeudi soir à Mohammedia après avoir provoqué un accident de la route en état d’ébriété, selon les autorités.

Le chanteur algérien Reda Taliani arrêté à Mohammedia après un accident de la route

Une arrestation après un accident de la circulation

Les services de sécurité de la ville de Mohammedia ont arrêté l’artiste algérien Reda Taliani, jeudi soir, suite à son implication dans un accident de la circulation, après qu’il a été établi qu’il était en état d’ébriété avancée, et qu’il a refusé de se soumettre aux agents de police et de remettre les documents du véhicule.

Une procédure judiciaire enclenchée

Taliani a été placé sous le coup de la procédure légale sous la supervision du parquet compétent, tandis que son accompagnateur a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins d’urgence, en attendant l’achèvement de l’enquête et la révélation de toutes les circonstances de l’incident.

Un refus initial de coopérer avec la police

Selon plusieurs sources concordantes, plusieurs unités de police, dont la brigade antigang, se sont déplacées sur les lieux. L’artiste aurait d’abord refusé de descendre de son véhicule et de présenter ses documents, avant de finalement se soumettre à l’intervention des forces de l’ordre. Des bouteilles d’alcool auraient été retrouvées dans son véhicule, selon des sources sécuritaires.

Une comparution prévue samedi

Reda Taliani doit être présenté devant le parquet du tribunal de première instance de Mohammedia samedi 25 juillet, qui décidera des suites judiciaires à lui réserver.

Un précédent survenu en 2020 dans la même ville

Ce n’est pas la première fois que le chanteur se retrouve dans une situation similaire au Maroc. En février 2020, l’artiste avait déjà été impliqué dans un accident de la route en état d’ivresse près de Mohammedia. Reda Taliani réside au Maroc depuis plusieurs années avec sa famille.