Le Maroc remet au Mali le Complexe Mohammed VI de formation professionnelle

Sur instructions du Roi Mohammed VI, le Complexe Mohammed VI de formation professionnelle de Bamako a été remis aux autorités maliennes, en présence du ministre Nasser Bourita.

Une remise sur Très Hautes Instructions Royales

Le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour remettre le Complexe Mohammed VI de formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), ainsi que de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration, aux autorités maliennes. Couvrant 5.200 m² à Bamako, la structure est l’œuvre de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable. Elle propose une formation professionnalisante qui répond aux besoins d’emploi et d’insertion professionnelle des jeunes.

Près de 1.000 stagiaires par an dans 21 filières

Selon la diplomatie marocaine, l’opérationnalisation de cette infrastructure permettra d’accueillir près de 1.000 stagiaires par an dans 21 filières de formation, réparties entre 12 filières dédiées aux métiers du BTP et 9 filières relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Une « Haute Sollicitude » envers la jeunesse africaine

En visite sur les lieux, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en avant la vision royale qui soutient la coopération Sud-Sud, sur la base de la solidarité, du partage du savoir-faire et du renforcement des capacités locales. Il a indiqué que cette initiative royale s’inscrit dans la haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI entoure la jeunesse malienne et, plus largement, la jeunesse africaine.

Un « geste de haute portée » salué par Bamako

La ministre malienne de l’Entrepreneuriat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Oumou Sall Seck, a salué un « geste de haute portée qui traduit les liens historiques de fraternité et de solidarité unissant le Royaume du Maroc et la République du Mali ». Cette initiative répond « à un besoin stratégique du Mali en matière de développement des compétences », a-t-elle souligné, exprimant également la gratitude du président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, envers le Roi Mohammed VI.

Bourita reçu en audience par Assimi Goïta

Nasser Bourita a été reçu en audience, vendredi à Bamako, par le général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition et chef de l’État de la République du Mali. Ce dernier a remercié le Roi Mohammed VI pour la position constante et cohérente du Maroc en faveur de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de son pays.

Un soutien mutuel réaffirmé sur les dossiers de souveraineté

Le Mali a de son côté réitéré son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur la région du Sahara, ainsi qu’au plan d’autonomie marocain, qualifié de seule solution crédible et réaliste à ce différend. Le pays a également réaffirmé son engagement en faveur de l’initiative atlantique du Roi Mohammed VI, visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.