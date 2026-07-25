Wang Yi et Lavrov se rencontrent à Cholpon-Ata en marge du Conseil de l’OCS

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont rencontrés vendredi au Kirghizistan, en marge du Conseil des ministres de l’Organisation de coopération de Shanghai.

Une rencontre en marge du Conseil de l’OCS

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré vendredi son homologue russe Sergueï Lavrov à Cholpon-Ata, au Kirghizistan, en marge de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Une « nouvelle phase » pour les relations bilatérales

M. Wang, qui est également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a dit que la rencontre entre les deux chefs d’État en mai à Beijing avait fait entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase marquée par des avancées plus importantes et un développement plus rapide. La Chine souhaite à la Russie un franc succès pour les élections à la Douma d’État qui se tiendront en septembre, et soutient fermement le choix fait en toute indépendance par le peuple russe, a déclaré M. Wang.

Un traité de bon voisinage vieux de 25 ans

Soulignant que cette année marque le 25e anniversaire de la signature du Traité de bon voisinage et de coopération amicale sino-russe ainsi que le 25e anniversaire de l’OCS, M. Wang a dit que ce traité a guidé les deux pays dans leur volonté de donner l’exemple d’un nouveau type de relations entre États et entre grandes puissances. L’OCS est devenue une force au service de la stabilité mondiale, dotée d’une influence internationale croissante, a déclaré M. Wang, ajoutant que les deux parties doivent soutenir conjointement le développement de l’organisation, perpétuer « l’esprit de Shanghai » et insuffler une nouvelle vitalité à l’amélioration de la gouvernance mondiale et à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Une position commune contre le réarmement japonais

La Chine et la Russie doivent renforcer leur coordination stratégique, faire respecter les résultats de la Seconde Guerre mondiale et ne jamais permettre au Japon de se réarmer, a déclaré M. Wang, ajoutant qu’il compte sur la Russie pour continuer à soutenir les événements organisés dans le cadre de « l’Année de la Chine » au sein de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), et appelant à une coordination plus étroite et à un soutien mutuel dans les cadres multilatéraux, notamment aux Nations unies.

Lavrov salue « un moteur important » des relations bilatérales

M. Lavrov a déclaré que la diplomatie au plus haut niveau constitue un moteur important des relations russo-chinoises. La visite fructueuse du président Poutine en Chine en mai et les plus de 50 rencontres entre les deux chefs d’État ont porté les relations bilatérales vers de nouveaux sommets, a-t-il déclaré. Il a félicité la Chine pour avoir organisé avec succès la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle, soulignant que la Russie rejoint l’Organisation mondiale de la coopération en matière d’intelligence artificielle et qu’elle se réjouit d’approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation, de la science et de la technologie grâce à cette plateforme.

Une « vigilance » commune face à Tokyo

La Russie reste très vigilante face à la remilitarisation accélérée du Japon et à sa quête de capacités nucléaires, auxquelles elle s’oppose fermement, a-t-il déclaré. Les deux parties peuvent renforcer davantage leur coordination stratégique au sein de cadres multilatéraux tels que les Nations unies, l’APEC, le G20, les BRICS et la coopération en Asie de l’Est, et promouvoir conjointement un monde multipolaire plus démocratique et plus équitable, a-t-il ajouté. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues approfondi sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun.