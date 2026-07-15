Le roi Felipe VI assistera dimanche à la finale du Mondial à East Rutherford

Le roi Felipe VI, la reine Letizia et leurs deux filles assisteront dimanche à la finale du Mondial 2026.

LifestyleSport
Par Omar Bendouro

Toute la famille royale présente à East Rutherford

Le roi d’Espagne Felipe VI assistera dimanche à la finale de la Coupe du monde de football prévue à East Rutherford, dans la banlieue de New York, a annoncé mercredi la Maison royale, au lendemain de la victoire de l’équipe d’Espagne en demi-finale contre la France (2-0).

« Ils iront tous les quatre », a précisé à l’AFP la Maison royale au sujet de Felipe VI, son épouse Letizia et leurs deux filles, les princesses Leonor et Sofia.

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