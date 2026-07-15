Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau juge que Marine Le Pen ne parviendra jamais à redresser la France, ciblant son programme économique.

Retailleau : « Je ne crois pas un seul instant » que Marine Le Pen redressera la France

« Je ne crois pas un seul instant » qu’elle y parvienne

Le candidat des Républicains à la présidentielle 2027, Bruno Retailleau, a estimé que Marine Le Pen ne parviendra jamais à redresser la France. « Je ne crois pas un seul instant que Marine Le Pen parviendrait à redresser la France », a déclaré l’ancien ministre de l’Intérieur sur France 2, ajoutant : « Elle ruinera le pays. »

Une critique centrée sur le programme économique du RN

Bruno Retailleau vise en particulier le programme économique de la présidente du Rassemblement national, qu’il qualifie de « programme économique de gauche ». « Si vous voulez qu’on arrête ce cirque, c’est-à-dire qu’on taxe toujours plus ceux qui travaillent, alors votez pour son programme économique de gauche », a-t-il lancé, affirmant vouloir porter, pour sa part, « un projet radical, de rupture », notamment en matière d’immigration et d’économie.

Le RN accusé de « girouette » sur les questions sociales

Le sénateur LR a également épinglé ce qu’il qualifie d’attitude de « girouette » du RN sur les sujets économiques et sociaux, qualifiant ses représentants de « supporteurs de l’assistanat », ce mal qui a « tué à petit feu le dynamisme » de la France, selon lui.

Une réaction à la condamnation de Marine Le Pen en appel

Ces déclarations interviennent après la condamnation en appel de Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires du FN. Interrogé sur la perspective de voir une candidate à la présidentielle faire campagne avec un bracelet électronique, Bruno Retailleau a répondu que ce n’était « pas son problème ».

Une candidature de Le Pen qui redistribue les cartes à droite

La confirmation de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle a par ailleurs été accueillie avec un certain soulagement par le camp de Bruno Retailleau, qui y voit un espace politique dégagé sur sa droite. Le patron des Républicains, crédité de 10 à 12% dans les sondages, prépare la suite de sa campagne autour de deux rendez-vous programmés en septembre : un discours consacré à la jeunesse et la sortie d’un nouvel ouvrage.