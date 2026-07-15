L’ONMT lance un appel d’offres pour une nouvelle génération du Pavillon Maroc

Un appel d’offres pour une nouvelle génération du Pavillon

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a annoncé, mercredi, le lancement d’un appel d’offres pour concevoir, réaliser, animer et gérer une nouvelle génération du Pavillon Maroc.

Ce nouveau dispositif, qui sera déployé en 2027 sur les sept principaux salons professionnels du tourisme, accompagnera la stratégie de développement de la destination sur ses marchés prioritaires et renforcera la capacité des opérateurs marocains à développer leurs activités à l’international, indique l’Office dans un communiqué. Chaque mètre carré du Pavillon devra servir un objectif de développement économique au bénéfice de l’ensemble de l’écosystème touristique national.

Trois espaces complémentaires

Le dispositif s’organisera autour de trois espaces complémentaires. La Zone Principale réunira les opérateurs marocains, les Conseils régionaux du tourisme (CRT), la compagnie aérienne nationale et les animations culturelles. La Zone Immersion Territoriale proposera une découverte sensorielle des régions touristiques du Royaume grâce à une scénographie renouvelée sur chaque salon. La Zone Partenaires Premium accueillera, elle, les groupes hôteliers, les DMC (Destination Management Company) et les agences réceptives dans un espace conçu pour renforcer leur visibilité auprès des acheteurs internationaux.

Une ouverture inédite à toute la chaîne de valeur

Pour la première fois, l’ONMT ouvrira également le Pavillon Maroc à l’ensemble de la chaîne de valeur touristique. Restaurateurs, transporteurs touristiques, agences d’activités, opérateurs d’excursions, spécialistes des loisirs de pleine nature et créateurs d’expériences culturelles présenteront leur savoir-faire aux professionnels du secteur, une ouverture qui favorisera l’émergence de nouveaux partenariats commerciaux.

Dix expériences emblématiques du Royaume

Le parcours reposera sur une scénographie immersive associant les régions du Royaume à dix expériences emblématiques : Culture, Désert, Ocean Waves, City Break, Nature & Trekking, Balnéaire, Sport, Artisanat, Gastronomie et MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions). Le patrimoine vivant sera également présent à travers des démonstrations culinaires, des ateliers d’artisanat, des performances artistiques et des expériences immersives enrichies par les technologies numériques.

Présent sur sept salons mondiaux

Le Pavillon Maroc accompagne la destination sur les grands rendez-vous mondiaux du tourisme, à FITUR à Madrid, ITB Berlin, Arabian Travel Market à Dubaï, ITB China à Shanghai, IFTM Top Résa à Paris, World Travel Market à Londres et IBTM World à Barcelone. Chaque année, ces salons réunissent plusieurs centaines de milliers de professionnels et des milliers d’exposants, et donnent le tempo de l’industrie touristique mondiale : les décisions prises pendant ces quelques jours influencent la programmation des marchés, la connectivité aérienne et les volumes de voyageurs.

Un secteur qui a généré 138 milliards de dirhams

Les partenariats aériens signés lors de ces salons permettent d’ouvrir davantage de vols vers le Maroc, une présence renforcée dans les catalogues des grands tour-opérateurs et une distribution élargie de l’offre marocaine. C’est cette mécanique qui alimente la croissance des flux touristiques vers le Royaume et soutient la performance d’un secteur ayant généré 138 milliards de dirhams de recettes en devises.

À travers cette nouvelle génération du Pavillon Maroc, l’ONMT ambitionne de renforcer la compétitivité de la destination et de multiplier les partenariats avec les tour-opérateurs et compagnies aériennes internationales.