Manchester City à l’assaut d’Ayyoub Bouaddi, prodige marocain de Lille

Manchester City intensifie ses démarches pour recruter le milieu de terrain marocain Ayyoub Bouaddi, auteur d’un Mondial 2026 remarqué avec les Lions de l’Atlas. Lille réclamerait une centaine de millions d’euros pour son joueur de 18 ans, convoité également par Arsenal, Manchester United et le Real Madrid.

City « pousse fort » pour recruter Bouaddi

Manchester City intensifie ses démarches pour s’attacher les services du milieu de terrain lillois Ayyoub Bouaddi. Le joueur marocain de 18 ans vient d’achever une Coupe du monde remarquée avec le Maroc, confirmant le statut de pépite qui lui était déjà attribué avant le tournoi. Les Skyblues auraient d’ores et déjà pris contact avec l’entourage du joueur pour évaluer les modalités d’un transfert.

Un Mondial 2026 qui a accéléré les convoitises

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu marocain, Ayyoub Bouaddi a disputé la quasi-totalité du parcours des Lions de l’Atlas vers les quarts de finale du Mondial. Il a notamment affiché 91% de passes réussies et abouti toutes ses passes tentées dans le dernier tiers du terrain lors du match nul face au Brésil. Bien qu’Arsenal et Manchester United suivent le joueur depuis plusieurs mois, Manchester City serait aujourd’hui en pole position pour boucler son recrutement.

Une centaine de millions d’euros réclamés par Lille

Lille se montre ouvert à des négociations mais réclamerait un montant avoisinant les 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling), une somme qui pourrait naturellement écarter certains courtisans. Le président lillois Olivier Létang s’appuierait notamment sur les récentes dépenses de Manchester City, dont le transfert record d’Elliot Anderson pour 116 millions de livres, pour justifier ce montant.

Une intégration immédiate dans l’effectif première

Contrairement à d’autres courtisans disposés à prêter le joueur en retour à Lille pour une saison supplémentaire, Manchester City souhaiterait l’intégrer directement dans son effectif première dès cet été. Le club anglais cherche à renforcer son entrejeu après le départ de Bernardo Silva, dans un contexte où l’avenir de plusieurs milieux de terrain, comme Tijjani Reijnders, Mateo Kovacic ou Nico Gonzalez, reste incertain, et où le contrat de Rodri arrive à expiration en juin 2027.

Le Real Madrid et Liverpool également à l’affût

Au-delà de Manchester City, Arsenal, Manchester United, le Real Madrid et Liverpool suivraient également de près la situation du joueur. Le Paris Saint-Germain, club qui avait pourtant contribué à l’arrivée de Bouaddi à Lille en 2021 par l’intermédiaire de son conseiller football Luis Campos, ne serait en revanche pas considéré comme un prétendant sérieux cet été.

Une décision attendue après les vacances du joueur

Lille souhaiterait attendre le retour de vacances de Bouaddi, après sa participation au Mondial, avant d’entamer des discussions formelles avec ses représentants sur les différentes options possibles, y compris une prolongation de son séjour en Ligue 1. Sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2029, le joueur devrait faire connaître ses intentions dans les prochaines semaines.