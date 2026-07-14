Mercedes-Benz investit un milliard d’euros pour agrandir son usine hongroise de Kecskemét

Mercedes-Benz a investi environ un milliard d’euros dans l’extension de son usine de Kecskemét, en Hongrie, afin d’en doubler la capacité de production. Le site, inauguré lundi en présence du Premier ministre hongrois Péter Magyar et du PDG du groupe Ola Källenius, devient la plus grande usine européenne de la marque et sa deuxième au niveau mondial.

La plus grande usine européenne du groupe

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a investi environ un milliard d’euros dans l’extension de son usine de Kecskemét, en Hongrie, afin d’en doubler la capacité de production, rapporte la presse allemande. Le site devrait devenir la plus grande usine européenne du groupe et sa deuxième au niveau mondial, avec une capacité pouvant atteindre 400.000 véhicules par an. La superficie de l’usine passe de 200 à 440 hectares, faisant de ce site l’un des plus importants du réseau mondial de production de Mercedes-Benz.

De nouvelles installations pour l’électrique et les batteries

L’extension comprend de nouvelles installations de carrosserie et d’assemblage, un deuxième atelier d’emboutissage, une unité de peinture et une chaîne d’assemblage de batteries. Mercedes y a lancé la production de la nouvelle Classe C électrique, premier modèle électrique de cœur de gamme assemblé à Kecskemét, tandis que d’autres modèles, notamment la Classe A actuellement fabriquée à Rastatt, dans le sud-ouest de l’Allemagne, doivent également y être transférés. Le groupe prévoit en outre d’y produire une version compacte de la Classe G, dont le lancement est prévu en 2027, ainsi que certains modèles électriques de la gamme GLC.

3.000 emplois supplémentaires

L’agrandissement devrait permettre la création de quelque 3.000 emplois supplémentaires dans l’usine, qui comptait environ 5.200 salariés fin mai. Mercedes entend porter de 15% à 30% la part de sa production européenne réalisée dans des pays à coûts plus faibles, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer sa compétitivité. Selon le constructeur, les coûts de production à Kecskemét sont environ 70% inférieurs à ceux de ses usines allemandes comparables.

Une inauguration en présence du Premier ministre hongrois

L’inauguration des nouvelles installations s’est tenue lundi en présence du Premier ministre hongrois Péter Magyar, du PDG de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, et de plusieurs membres de la direction du groupe, dont Michael Schiebe, responsable de la production, de la qualité et de la chaîne d’approvisionnement. « Kecskemét est un site d’avenir qui s’impose comme une référence en matière de coûts de production », a déclaré Ola Källenius lors de la cérémonie.

Péter Magyar a de son côté assuré que son gouvernement souhaitait garantir un environnement commercial stable pour Mercedes-Benz et les autres entreprises, tout en attendant en retour de bonnes conditions de travail et des salaires assurant un niveau de vie décent aux employés hongrois.