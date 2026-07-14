Netanyahu avertit Téhéran qu’Israël ripostera « avec bien plus de puissance »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti mardi les dirigeants iraniens qu’Israël répondrait avec bien plus de puissance à toute nouvelle attaque contre son territoire. Cette mise en garde intervient alors que l’Iran multiplie les frappes contre des cibles liées aux États-Unis dans plusieurs pays du Golfe, en pleine escalade autour du détroit d’Ormuz.

« N’attendez pas de calme si vous nous attaquez »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti mardi les dirigeants iraniens qu’Israël répondrait avec bien plus de force à toute nouvelle attaque contre son territoire. S’exprimant lors d’une conférence dans la ville de Dimona, dans le Néguev, il a déclaré : « Nous sommes prêts à tout scénario. » « J’ai un message pour les dirigeants iraniens : n’attendez pas de calme si vous nous attaquez », a-t-il ajouté.

« Ne vous attendez pas à une répétition de ce qui s’est passé auparavant, car il n’y aura pas de répétition. La précédente réponse était déjà suffisamment puissante, mais toute nouvelle tentative de nous nuire sera accueillie par une réponse différente, bien plus puissante », a averti le Premier ministre israélien.

Des hostilités « arrêtées pour l’instant » avec l’Iran

Benjamin Netanyahu a indiqué que les hostilités entre Israël et l’Iran avaient cessé pour le moment, après les frappes israéliennes menées contre le régime iranien. Israël avait frappé des installations pétrochimiques dans le sud-ouest de l’Iran le 8 juin, en réponse à des tirs de missiles iraniens contre le territoire israélien.

Une mise en garde sur fond d’escalade régionale

Cette mise en garde intervient alors que l’Iran multiplie depuis plusieurs jours les frappes contre des cibles liées aux États-Unis dans le Golfe, notamment en Jordanie, au Koweït, au Qatar et à Bahreïn, en représailles à de nouvelles frappes américaines visant à garantir la navigation dans le détroit d’Ormuz. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait déjà averti que l’armée israélienne était prête à frapper l’Iran « une troisième fois si nécessaire ».