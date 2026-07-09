La chaîne publique algérienne TV3 omet le match France-Maroc de son programme des quarts de finale

La chaîne de télévision publique algérienne TV3 a diffusé une présentation des quarts de finale ne comportant que trois matchs. La rencontre opposant la France au Maroc a été volontairement écartée de ce programme.

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Par Omar Bendouro

Lors de sa couverture de la compétition, la chaîne de télévision publique algérienne TV3 a communiqué sur le programme des quarts de finale. Le média n’a mentionné que trois rencontres sur les quatre constituant cette phase du tournoi.

Le match opposant l’équipe de France à l’équipe du Maroc a été délibérément omis des informations diffusées par la chaîne à ses téléspectateurs.

Outre la présentation de ce tableau partiel, TV3 s’est exprimée sur l’issue de la compétition. La chaîne a désigné les sélections de l’Espagne et de l’Argentine comme les grandes favorites pour la victoire finale, comme si l’autre favori des bookmakers, la France, avait été éliminée.

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