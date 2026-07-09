Une japonaise interpelée pour avoir cousu les lèvres de sa colocataire

Une femme accusée d’avoir cousu les lèvres de sa colocataire après un différend a été arrêtée près de Tokyo, a indiqué jeudi la police japonaise.

La victime, âgée de 42 ans, s’est enfuie de la maison située dans la ville de Koga et s’est réfugiée dans un commerce voisin, où elle a brandi un papier sur lequel était écrit « A l’aide », a déclaré un responsable de la police locale.

Soupçonnée d’agression, Masae Sakurai, âgée de 49 ans, a été placée en état d’arrestation par la police du département d’Ibaraki où se trouve Koga, a précisé un porte-parole de la police départementale.

Mme Sakurai partageait le domicile avec la victime au moment des faits présumés, le 29 juin, lorsqu’elle a cousu « avec une aiguille et du fil les lèvres » de sa colocataire, a indiqué le porte-parole.

« La suspecte s’est mise en colère à la suite d’un différend et m’a cousu les lèvres », a déclaré aux policiers la femme blessée, citée par la chaîne de télévision publique NHK.