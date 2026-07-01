BEI : 365 M€ pour renforcer la résilience et la sécurité des réseaux routier et ferroviaire du Maroc

Paraphé par le directeur adjoint de BEI Monde, Lionel Rapaille, le directeur général adjoint de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Smouni, et le chef de mission adjoint de la délégation de l’Union européenne (UE) au Maroc, Daniele Dotto, en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et la présidente de la BEI, Nadia Calviño, le premier accord concerne un prêt de la BEI de 50 M€, assorti d’une subvention de l’UE de 15 M€, destiné au financement du projet « ONCF – Réhabilitation ferroviaire ».

Le deuxième accord, signé entre la BEI et la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), porte sur un prêt de la BEI de 300 M€, destiné au financement du projet « ADM – Résilience autoroutière ».

Ces investissements vise à améliorer la mobilité, à renforcer la résilience des infrastructures et à apporter des bénéfices concrets pour la population et les entreprises. Ils devraient favoriser également une intégration régionale plus poussée et des liens économiques plus étroits entre l’Europe et l’Afrique.

À cette occasion, Mme Calviño a affirmé que le Maroc est un partenaire stratégique de longue date pour la BEI, moteur d’investissement de l’UE, saluant le rôle du Royaume en tant que facteur de stabilité et de prospérité pour l’ensemble de la région.

« Nous entrons à cet égard dans une nouvelle phase de notre partenariat, qui illustre la nouvelle dynamique des relations entre l’UE et le Maroc », a fait valoir la présidente de la BEI, mettant en avant la signature des deux accords de financement, destinés à renforcer les infrastructures ferroviaires et le transport routier au Maroc, dans le cadre de la poursuite du soutien de la Banque à des projets structurants.

Et d’ajouter : « La mission de la BEI au Maroc repose sur une prospérité partagée, le progrès social et la résilience, avec un accent sur l’accélération des investissements à fort impact comme ceux dont nous sommes convenus aujourd’hui ».

De son côté, Mme Fettah a salué la solidité du partenariat stratégique entre le Royaume, l’UE et la BEI, rappelant que cette coopération s’inscrit dans une relation de longue date, marquée par 50 années de partenariat et 20 ans de présence permanente de la BEI au Maroc.

Cette visite, a-t-elle poursuivi, traduit la réaffirmation de l’engagement de l’Institution européenne à accompagner le Royaume sur sa trajectoire vers l’émergence, conformément à la vision du Roi Mohammed VI.

« La signature de nouveaux accords de financement d’un montant de 365 M€ soutient des projets concrets en faveur d’une mobilité durable et moderne, tout en illustrant la qualité d’un partenariat qui produit des résultats tangibles au bénéfice des citoyens », a dit la ministre.

Selon elle, la relation de confiance établie entre les deux parties permet désormais d’aller au-delà d’une logique de financement projet par projet, pour s’inscrire dans une vision commune en faveur d’un développement plus inclusif, d’une plus grande équité sociale et d’un renforcement de l’intégration entre l’Europe et le continent africain.

Pour sa part, M. Dotto a indiqué que l’UE et le Maroc cultivent un partenariat solide et de confiance.

« L’UE et la BEI travaillent main dans la main et fournissent des financements et une assistance technique afin de mettre en place des infrastructures résilientes et de soutenir le développement économique du Maroc », a-t-il soutenu.

Depuis près de 50 ans, la BEI est un partenaire clé du Maroc et joue un rôle central comme moteur d’investissement de l’UE, contribuant au développement économique, à la cohésion sociale et à l’action pour le climat.