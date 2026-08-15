Le tableau final de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 au Maroc rend son verdict ce week-end à Rabat avec le derby maghrébin Maroc-Algérie pour la médaille de bronze ce samedi 15 août, avant la grande finale inédite opposant le Cameroun au Malawi le dimanche 16 août.

CAN Féminine 2026 : Le Cameroun et le Malawi en finale inédite à Rabat après le derby Maroc-Algérie pour le bronze

Un derby maghrébin sous haute tension pour la médaille de bronze

Le stade de Rabat accueille ce samedi 15 août 2026 la petite finale de la CAN féminine entre les sélections du Maroc et de l’Algérie. Éliminées au stade des demi-finales, les deux formations voisines se disputent la troisième place sur le podium continental. Pour les Lionnes de l’Atlas, hôtes du tournoi sorties aux tirs au but par le Cameroun, l’objectif est de surmonter la déception devant leur public et d’arracher la médaille de bronze face à une équipe algérienne déterminée à marquer l’histoire de sa sélection.

Une finale historique entre les Lionnes Indomptables et les Scorchers

Le point d’orgue de cette édition se déroulera le dimanche 16 août à 20h00 avec une finale totalement inédite mettant aux prises le Cameroun et le Malawi. Portées par leur gardienne Michaely Bihina, héroïque face au Nigeria puis contre le Maroc, les Camerounaises retrouvent une finale continentale avec la ferme intention de décrocher une première étoile. Face à elles, la sélection du Malawi, véritable sensation du tournoi emmenée par les sœurs Chawinga, dispute la première finale de son histoire après avoir surclassé l’Algérie en demi-finale (3-1).

Le couronnement garanti d’un champion inédit

Cette confrontation finale assure l’émergence d’un nouveau vainqueur au sommet du football féminin africain, venant clore deux semaines de compétition intense dans les enceintes de la capitale marocaine. La sélection victorieuse repartira avec le trophée continental et une dotation financière historique allouée par la CAF.