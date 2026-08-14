L’aéroport Oujda-Angad franchit le cap des 511.000 passagers au premier semestre 2026

L’aéroport international Oujda-Angad a enregistré le passage de 511.152 voyageurs au terme des six premiers mois de l’année 2026, selon le bilan semestriel publié par l’Office National des Aéroports (ONDA).

Le bilan semestriel du trafic passagers à Oujda

L’infrastructure aéroportuaire de la région de l’Oriental maintient un flux soutenu de voyageurs. Selon les dernières données statistiques dévoilées par l’Office National des Aéroports (ONDA), l’aéroport Oujda-Angad a accueilli un total de 511.152 passagers durant le premier semestre de l’année 2026. Ce volume enregistre un repli modéré de 6,21 % par rapport aux 545.006 voyageurs comptabilisés sur la même période en 2025. Sur le seul mois de juin, la plateforme a traité 99.602 passagers, contre 102.524 un an plus tôt (-2,85 %).

Évolution des mouvements d’avions et dynamique nationale

Sur le plan des opérations de vol, l’aéroport a totalisé 3.660 mouvements d’aéronefs au cours du premier semestre 2026, comparativement à 4.054 rotations au premier semestre 2025, soit un recul de 9,72 %. Cette évolution locale s’inscrit au sein d’un réseau aéroportuaire marocain globalement très performant : à l’échelle nationale, les aéroports du Royaume ont atteint un record de 18.831.461 passagers à fin juin 2026, affichant une progression solide de 8,83 % par rapport aux 17,3 millions de passagers accueillis à la même période en 2025.

Un hub clé pour la diaspora de l’Oriental et la saison estivale

Carrefour stratégique pour la communauté marocaine résidant à l’étranger (MRE) issue de l’Oriental, l’aéroport Oujda-Angad demeure une porte d’entrée majeure vers l’est du Royaume et les zones côtières de Saïdia. Le démarrage de l’opération Marhaba et la densification des liaisons point-à-point avec les métropoles européennes durant le pic estival constituent le moteur principal du rebond d’activité attendu pour la seconde moitié de l’année.