Les sélections féminines du Maroc et de l’Algérie s’affrontent ce samedi au stade Olympique de Rabat lors du match pour la 3ᵉ place de la CAN 2026, avec en ligne de mire la médaille de bronze continentale.

CAN Féminine 2026 : Le Maroc et l’Algérie se disputent la médaille de bronze à Rabat

Un derby maghrébin pour la troisième marche du podium

La Coupe d’Afrique des Nations féminine (Maroc-2026) s’apprête à offrir une affiche de gala pour sa petite finale. Ce samedi 15 août 2026, les Lionnes de l’Atlas affronteront la sélection algérienne sur la pelouse du stade Olympique à Rabat. Malgré la vive déception née de leurs éliminations respectives lors des demi-finales disputées le 12 août, les deux formations maghrébines abordent ce choc avec la ferme volonté de monter sur le podium et de clore le tournoi sur une consécration prestigieuse.

Un remake tactique de la phase de groupes

Cette confrontation constitue une revanche directe après leur première confrontation dans le groupe A le 30 juillet dernier au stade Moulay El Hassan, où le Maroc s’était imposé face à son voisin. Pour ce second duel aux enjeux décuplés, la fraîcheur mentale et la capacité à digérer la frustration des demi-finales constitueront les clés de la rencontre. L’Algérie, auteure d’un parcours remarquable marqué notamment par l’élimination de la Côte d’Ivoire en quart de finale (2-1), tentera de bousculer le collectif marocain.

L’avantage du public pour porter les Lionnes

Dans cette bataille pour le bronze, la sélection nationale marocaine pourra s’appuyer sur la ferveur populaire et l’appui de son public à Rabat. Sous pression mais déterminées à rééditer leur performance du premier tour, les Lionnes de l’Atlas miseront sur leur organisation tactique et leur rigueur défensive pour faire la différence et décrocher une nouvelle médaille continentale à domicile.