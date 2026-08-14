Ferran Torres s’engage officiellement avec le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de l’international espagnol Ferran Torres en provenance du FC Barcelone. L’attaquant de 26 ans vient apporter sa polyvalence et son expérience du très haut niveau européen.

Un renfort espagnol de premier plan pour le PSG

Le Paris Saint-Germain poursuit la structuration de son effectif offensif. Ce vendredi 14 août 2026, le club de la capitale a conclu le transfert de l’attaquant international espagnol Ferran Torres en provenance du FC Barcelone. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, que ce soit sur les ailes ou dans un rôle d’avant-centre mobile, le joueur débarque à Paris pour franchir un nouveau cap dans sa carrière et offrir des options tactiques supplémentaires au staff parisien.

Du centre de formation de Valence aux sommets de la Premier League

Formé à l’académie du Valence CF, Ferran Torres s’est révélé très tôt comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football espagnol. Après avoir fait ses débuts chez les pros dès 2017 avec le club ché, ses performances en Liga et en Ligue des champions ont rapidement séduit Pep Guardiola, le poussant à rejoindre Manchester City à l’été 2020. Sous le maillot des Citizens, il a étoffé son palmarès (titre en Premier League, Coupe de la Ligue) tout en développant un sens aigu du placement et une grande efficacité devant le but, illustrée notamment par un triplé marquant face à Newcastle.

Une confirmation à Barcelone et un statut d’exécutant en sélection

En janvier 2022, le FC Barcelone débourse près de 55 millions d’euros pour le rapatrier en Catalogne. Durant ses saisons sous les couleurs blaugrana, Ferran Torres a alterné entre rôles de titulaire et sorties de banc décisives, contribuant au titre de champion de Liga 2023. Parallèlement, l’attaquant s’est imposé comme une pièce maîtresse de la Roja espagnole, accumulant les sélections et les buts décisifs lors des grands rendez-vous internationaux. Son arrivée à Paris marque le début d’un nouveau chapitre où son profil incisif et sa culture tactique seront particulièrement attendus sur la scène européenne.