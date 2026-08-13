L’IA et le journalisme : gouverner le sens, ou le perdre

Le 22 juillet 2026, Google a déployé en France ses « Aperçus IA ». Le 11 août, l’Alliance de la presse d’information générale, qui regroupe près de 300 quotidiens, a saisi l’Autorité de la concurrence. Ce n’est pas un simple conflit commercial. C’est le signal d’un basculement européen. L’intelligence artificielle générative ne se contente plus d’assister le journaliste. Elle reconfigure les conditions de production, de circulation et de crédibilité de l’information.

Après vingt ans de bouleversements numériques, le secteur médiatique européen affronte une nouvelle onde de choc. Les résumés générés en tête des résultats de recherche réduisent fortement le clic vers les sites d’origine : l’Arcom évalue entre 33 et 38 % la perte de trafic attribuable à ces résumés sur les marchés européens déjà concernés. Dans le même temps, des milliers de sites d’apparence journalistique, produits quasi intégralement par des modèles génératifs, saturent les flux. En France seule, près de 15 000 de ces sites ont été identifiés par l’enquête du média Next, et ils ont attiré 23 millions de visiteurs uniques en avril 2026 selon Médiamétrie, avec une audience dominée par les plus de 50 ans. La pollution informationnelle n’est plus marginale ; elle devient structurelle.

Il serait simpliste d’opposer « l’humain » à « la machine ». Des usages sérieux existent. Cinq lauréats et trois finalistes des prix Pulitzer 2026 ont déclaré avoir mobilisé des outils d’IA, essentiellement pour trier des masses de documents, traduire des pièces ou vérifier des classifications — au Wall Street Journal, à l’Associated Press comme au New York Times. Dans ces cas, l’IA amplifie la capacité d’investigation ; elle ne remplace pas le jugement éditorial. Fait notable, la machine y cherche, l’humain relit tout et signe.

La frontière se brouille pourtant rapidement. Les précédents de CNET, contraint en 2023 de corriger la majorité de ses articles générés par IA, ou de Sports Illustrated, épinglé pour avoir publié sous de faux noms d’auteurs, ont montré le coût de l’automatisation non assumée. L’enquête de Next a par ailleurs identifié des médias et groupes de presse ayant licencié journalistes et pigistes pour les remplacer par des IA. Le public, lui, ne suit pas. Selon le Digital News Report 2026 du Reuters Institute, seuls 20 % des sondés font confiance à l’information issue des chatbots d’IA, quand la confiance globale dans les médias tombe à 37 %, son plus bas niveau historique.

Le risque n’est donc pas seulement économique. Il est épistémologique et politique. Lorsque le même système résume, génère et hiérarchise l’information sans assumer de responsabilité éditoriale, le sens cesse d’être gouverné. Il circule comme un flux optimisé pour l’engagement ou le coût marginal zéro. C’est exactement là que se joue la souveraineté : non plus seulement la capacité de produire de l’information, mais celle de définir le cadre de vérité dans lequel elle est reçue.

On objectera que l’IA sauvera les médias en abaissant les coûts. L’objection mérite d’être prise au sérieux. Dans la presse locale fragilisée, l’automatisation de formats standardisés peut libérer du temps pour le reportage de terrain. Des expérimentations au Maroc, notamment à la MAP et à la SNRT, illustrent cette voie pragmatique. L’Europe dispose, de son côté, d’un cadre réglementaire plus avancé avec le règlement sur l’IA. Les deux espaces affrontent pourtant le même dilemme.

Car l’efficacité pure ne résout pas le problème de la confiance. Une information abondante et bon marché, qui multiplie les erreurs factuelles et les contenus indiscernables des faux sites, dévalorise l’ensemble du marché. Le journalisme de qualité n’est pas seulement un produit. C’est un régime de responsabilité : celui qui signe, celui qui vérifie, celui qui assume le risque de l’erreur. L’IA, par construction, externalise ce risque.

La réponse ne peut être ni le refus technophobe ni l’adoption naïve. Elle passe par une gouvernance explicite du sens : transparence réelle sur le degré d’intervention de l’IA, responsabilité éditoriale humaine opposable, procédures de validation documentées, et formation qui renforce le discernement critique.

Dans des contextes où les enjeux de souveraineté linguistique et narrative sont aigus, cette gouvernance prend une dimension stratégique supplémentaire. Une IA formée majoritairement sur des corpus dominants peut invisibiliser des perspectives et des priorités locales.

L’Europe découvre, quant à elle, que la régulation technique ne suffit pas si le cadre de vérité échappe à ceux qui en portent la responsabilité. La question n’est plus « comment produire plus vite », mais « qui définit le cadre de vérité dans lequel l’information est produite et reçue ».

Le journalisme n’est pas menacé parce que des machines écrivent. Il est menacé lorsque plus personne n’assume de gouverner le sens que ces machines font circuler. La technique peut accélérer. Elle ne peut pas garantir la responsabilité. C’est précisément ce qui reste du métier — et ce qui fonde toute souveraineté durable sur l’information.