L’Afrique atlantique ne se décrète pas, elle se construit

À Essaouira, les remparts regardent l’océan, mais l’ancien port avait le Sahara dans le dos. L’UNESCO rappelle que la cité reliait le Maroc et son hinterland saharien à l’Europe et au reste du monde. Ce détail historique dit beaucoup de ce que les cartes contemporaines ont fini par séparer. Le littoral atlantique et les profondeurs sahéliennes ont longtemps appartenu à un même système de circulation des hommes, des marchandises, des savoirs et des techniques.

L’idée d’une Afrique atlantique n’est donc pas une invention géopolitique surgie au XXIe siècle. Ce qui est nouveau, c’est l’ambition de transformer cette profondeur historique en architecture volontaire : un système de ports et de corridors, soutenu par l’énergie, des règles communes, des capacités scientifiques et, à terme, une communauté d’intérêts.

Le livre collectif dirigé par Jamal Machrouh, L’Afrique atlantique, ambition d’intégration et processus d’opérationnalisation, paru le 23 juin 2026, pose précisément la question qui compte : comment passer des potentialités aux capacités, des discours aux instruments, de la façade maritime au système géostratégique ? L’ouvrage n’étant qu’une étape, les événements survenus dans les semaines suivant sa publication montrent que le temps de l’épreuve a déjà commencé.

Une vision qui commence à produire des institutions

Le 13 juillet 2026, à Cotonou, la septième réunion ministérielle du Processus des États africains atlantiques a adopté une déclaration centrée sur la sécurité maritime, les corridors logistiques verts, l’intégration économique et la transition énergétique durable. Le 20 juillet, NNPC a annoncé la signature, à Freetown, par les États membres de la CEDEAO, de l’accord intergouvernemental relatif au Gazoduc africain atlantique.

Le projet annoncé doit longer près de 6 900 kilomètres de côtes, relier le Nigeria au Maroc à travers treize pays atlantiques et desservir, par des interconnexions, des États sahéliens enclavés. Sa capacité nominale envisagée atteint 30 milliards de mètres cubes par an. Les études d’ingénierie de base sont achevées et plusieurs travaux réglementaires, environnementaux et commerciaux ont avancé. Pourtant, le communiqué de NNPC précise que les signatures du Maroc et de la Mauritanie doivent encore compléter le dispositif, avant la création des institutions de pilotage et la préparation de la décision finale d’investissement.

La distinction est essentielle. Un accord politique n’est pas encore un financement bouclé ; une étude technique n’est pas encore un chantier irréversible ; une carte de corridor n’est pas encore une chaîne logistique. Nier les avancées serait injuste. Les confondre avec l’aboutissement du projet serait imprudent.

L’épreuve financière doit être nommée sans détour. En 2024, la CEDEAO évaluait le projet à environ 26 milliards de dollars. Or, en juillet 2026, NNPC plaçait encore la mobilisation des investisseurs et la préparation de la décision finale d’investissement parmi les étapes à venir. Le financement n’est donc pas bouclé. Sa bancabilité dépendra d’un phasage crédible, de contrats d’achat de long terme, d’un régime tarifaire lisible et d’un partage explicite des risques de change, de sécurité, de construction et de demande. La question n’est pas seulement de savoir qui paiera l’ensemble, mais quels tronçons peuvent créer de la valeur avant que les 6 900 kilomètres soient achevés.

Le tracé atlantique ne se déploie pas, par ailleurs, dans un vide stratégique. En juin 2026, l’Algérie, le Niger et le Nigeria ont poursuivi la relance du Gazoduc transsaharien, avec la présentation des résultats d’une étude de faisabilité actualisée. Les deux projets ne desservent ni les mêmes territoires ni exactement les mêmes logiques, mais ils proposent des architectures énergétiques concurrentes à partir du gaz nigérian. La réponse sérieuse n’est pas la polémique sur les cartes : elle est la preuve, projet par projet, de la sécurité, de la bancabilité et de la valeur créée sur le continent.

Nous nous trouvons donc à un moment particulier : le Processus engagé à Rabat en 2022, puis la vision élargie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le Discours du 6 novembre 2023, commencent à produire de nouveaux objets institutionnels et juridiques. Mais cette dynamique doit désormais réussir la transformation la plus difficile, celle qui conduit de la volonté commune à l’exécution coordonnée.

Un corridor n’est pas une route

L’accès à l’Atlantique est souvent représenté par une ligne reliant un pays enclavé à un port. Cette image est utile, mais trompeuse si elle réduit l’intégration à l’infrastructure physique. Une route sans procédures douanières harmonisées reste un itinéraire incertain. Un port sans services logistiques performants reste un point de passage. Un gazoduc sans ramifications industrielles locales risque de transporter une ressource sans transformer les territoires traversés.

Les travaux de la Banque mondiale sur les pays enclavés le montrent depuis longtemps : la fiabilité des chaînes d’approvisionnement, la coordination des administrations, la qualité des services de transport, les délais aux frontières et la prévisibilité réglementaire comptent parfois davantage que la distance elle-même. Le véritable enjeu n’est donc pas de construire un couloir de transit, mais un corridor économique.

Cela suppose des ports secs, des plateformes logistiques, des zones de transformation, des réseaux numériques interopérables, des mécanismes de garantie, des formations professionnelles et des entreprises locales capables de s’insérer dans les chaînes de valeur. Les territoires du Sahel ne doivent pas seulement atteindre la mer ; ils doivent produire, transformer et négocier à partir d’elle. De même, les pays côtiers ne peuvent être réduits au rôle de guichets de passage. Leur intérêt doit être visible dans l’emploi, l’énergie, les recettes, les infrastructures et le développement territorial.

C’est ici que la Mauritanie occupe une position décisive. Sa géographie en fait une articulation naturelle entre le Maroc, le Sahel et l’espace ouest-africain. La considérer comme un simple pays de transit serait une erreur stratégique. La réussite du projet exige qu’elle soit coproductrice du corridor, avec ses propres pôles logistiques, énergétiques et industriels, notamment autour de Nouadhibou. Une intégration durable ne contourne pas les souverainetés ; elle les rend complémentaires.

L’architecture doit accepter plusieurs vitesses

Une autre difficulté tient à la gouvernance. Le Processus des États africains atlantiques rassemble vingt-trois pays côtiers. L’Initiative visant à favoriser l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique concerne un autre périmètre et répond à des contraintes terrestres particulières. Les deux dynamiques sont complémentaires, mais elles ne sont ni identiques ni automatiquement synchronisées.

Faut-il alors attendre un consensus général avant d’agir ? Ce serait prendre le risque de transformer l’intégration en conférence permanente. Faut-il, à l’inverse, multiplier les coalitions restreintes sans cadre commun ? Ce serait créer une mosaïque de projets incompatibles.

La solution la plus réaliste réside probablement dans une gouvernance à plusieurs niveaux. Un cadre politique commun doit fixer les principes, les normes et les garanties de solidarité. Des groupes restreints peuvent ensuite conduire les projets concrets. Le minilatéralisme devient alors un instrument d’accélération, à condition que chaque réalisation reste compatible avec l’architecture d’ensemble.

Le corridor Abidjan–Lagos offre ici un précédent instructif. Les cinq États concernés ont signé un traité donnant au corridor un statut supranational et créé une autorité commune, l’ALCoMA, chargée de le développer et de le gérer comme un actif unique. L’entrée en fonction de son conseil d’administration en 2026, après plusieurs années d’études et de préparation, montre à la fois le bon principe et la difficulté : l’intégration avance lorsque le mandat commun devient une institution responsable, mais le passage au financement et au chantier demeure une épreuve distincte.

Ce précédent suggère une règle simple pour l’Afrique atlantique : chaque projet doit avoir une direction responsable, un calendrier financé, un mécanisme d’arbitrage et des résultats publiquement mesurables. L’opérationnalisation commence lorsque les responsabilités ne peuvent plus se dissoudre dans la pluralité des institutions.

La souveraineté atlantique sera aussi scientifique

La réflexion sur l’Afrique atlantique demeure dominée par les ports, les routes, l’énergie et la sécurité. Elle sous-estime encore une infrastructure plus discrète : la connaissance.

Peut-on gouverner durablement un espace maritime que l’on observe principalement à travers les satellites, les modèles, les bases de données ou les moyens hydrographiques des autres ? Peut-on protéger les ressources halieutiques sans données fiables sur les stocks ? Anticiper les risques climatiques sans réseaux d’observation ? Sécuriser les routes maritimes sans maîtrise des systèmes numériques et des informations de navigation ?

L’histoire des sciences rappelle que la puissance maritime n’a jamais reposé sur les navires seuls. Elle s’est construite par la capacité d’observer, de cartographier, de prévoir et de transmettre. Aujourd’hui, les systèmes d’observation, le traitement algorithmique des données et la cybersécurité portuaire prolongent cette histoire.

Or les travaux de la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et de la Banque mondiale soulignent encore l’inégale couverture des systèmes d’observation, la faiblesse des investissements africains dans les données marines et les difficultés d’interopérabilité. L’économie bleue ne peut pas reposer durablement sur une dépendance informationnelle.

L’Afrique atlantique gagnerait donc à se doter d’un réseau commun de connaissance océanique : partage des données météorologiques et hydrographiques, surveillance de la pêche illicite, cartographie des écosystèmes, suivi de la pollution, observation du niveau marin, formation de chercheurs et mutualisation de certains équipements. Ce ne serait pas un supplément scientifique aux grands projets. Ce serait une infrastructure de souveraineté.

La mer ne doit pas devenir un nouveau langage de l’extraction

L’Union africaine dispose déjà d’une Stratégie maritime intégrée à l’horizon 2050 et d’une Stratégie de l’économie bleue adoptée en 2019. Les cadres existent. Le risque serait que l’expression « économie bleue » serve simplement à rebaptiser l’exploitation des hydrocarbures, des minerais, des ressources halieutiques ou des espaces côtiers sans modifier la répartition de la valeur.

Une Afrique atlantique intégrée ne pourra être durable si les populations côtières subissent la pression foncière, si les pêcheurs artisanaux perdent l’accès à la ressource, si les corridors traversent des régions sans y créer d’activité ou si l’énergie exportée ne contribue pas d’abord à l’industrialisation africaine. La question sociale et territoriale n’est pas extérieure à la stratégie ; elle en détermine la légitimité.

Le même principe vaut pour les partenariats internationaux. L’Afrique atlantique attirera nécessairement des capitaux et des intérêts extérieurs multiples. Elle n’a aucune raison de refuser cette ouverture. Mais celle-ci n’est compatible avec la souveraineté que si les États africains définissent les priorités, les normes environnementales, les régimes de données, les obligations de contenu local et les mécanismes de règlement des différends.

L’enjeu n’est pas de remplacer une dépendance par une autre, mais de transformer la pluralité des partenaires en marge de manœuvre africaine.

Le Maroc face à l’épreuve de sa propre ambition

Le Maroc dispose d’atouts réels : une stabilité institutionnelle, une expérience portuaire et logistique reconnue, une présence économique déjà structurée en Afrique, le chantier de Dakhla Atlantique et une capacité à relier diplomatie, infrastructures, énergie et coopération. Mais ces atouts créent une responsabilité supplémentaire.

Pour réussir, l’Initiative ne doit pas apparaître comme une centralité marocaine à laquelle les autres pays seraient invités à se raccorder. Elle doit devenir une architecture coproductrice de centralités africaines. Le véritable leadership ne consiste pas seulement à occuper le centre d’une carte ; il se mesure à la capacité de distribuer les fonctions, les compétences et les bénéfices.

Dans le discours du Trône du 29 juillet 2026, le Roi Mohammed VI a associé la doctrine de l’action à la « prise d’initiative, au suivi rigoureux, à l’autocritique constructive ». Ce triptyque fournit exactement le critère d’évaluation dont l’Afrique atlantique a désormais besoin.

La prise d’initiative est établie. Le suivi rigoureux devra mesurer les délais de franchissement, les financements engagés, les interconnexions réalisées, les emplois locaux, la part de valeur transformée dans les pays concernés et les capacités scientifiques effectivement créées. L’autocritique constructive devra, quant à elle, identifier sans complaisance les retards, les intérêts divergents et les dispositifs qui ne produisent pas les résultats attendus.

L’Afrique atlantique ne naîtra donc pas le jour où une nouvelle carte sera publiée. Elle prendra corps lorsqu’un entrepreneur sahélien pourra connaître avec précision le coût et le délai d’accès à un port ; lorsqu’une communauté de pêcheurs disposera des données nécessaires pour défendre durablement sa ressource ; lorsqu’un réseau énergétique alimentera des industries locales avant de prolonger ses flux vers les marchés extérieurs ; lorsque les États africains pourront observer, sécuriser et gouverner ensemble leurs espaces maritimes.

Alors, l’Atlantique ne sera plus seulement une façade. Il redeviendra une profondeur africaine.