Le Niger et le Lesotho demandent à disputer leurs matchs « à domicile » contre le Maroc… sur sol marocain

Le Niger et le Lesotho ont sollicité la Fédération royale marocaine de football pour disputer leurs matchs à domicile face au Maroc directement sur le sol marocain, en raison de la non-homologation de leurs enceintes nationales par la CAF.

Une double délocalisation vers le Maroc

Le Niger et le Lesotho ont sollicité la Fédération royale marocaine de football (FRMF) afin de jouer leurs matchs à domicile directement sur le sol marocain. En raison de la non-homologation de leurs enceintes nationales par la CAF, ces deux sélections ont choisi le Maroc comme terre d’accueil pour recevoir leurs adversaires, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027. Pour le Niger, le problème vient du Stade général Seyni Kountché de Niamey, toujours non homologué par la FIFA et la CAF, une situation qui contraint la sélection dirigée par le technicien marocain Badou Zaki à disputer ses rencontres à domicile loin de son public depuis plusieurs campagnes.

Un calendrier allégé pour les Lions de l’Atlas

Pour le Maroc, qui partage le même groupe que ces deux sélections, ces rencontres représentent une occasion idéale d’engranger des points décisifs dans la course à la qualification tout en évoluant devant son public. Grâce à cet arrangement, le programme des coéquipiers d’Achraf Hakimi se trouve considérablement allégé : l’unique véritable déplacement à l’extérieur des Lions de l’Atlas durant cette fenêtre internationale se résumera à un voyage à Libreville pour affronter le Gabon.

Un groupe déjà familier

Versé dans le groupe A de ces éliminatoires aux côtés du Gabon, du Niger et du Lesotho lors du tirage au sort effectué le 19 mai au Caire, le Maroc, tenant du titre continental, avait déjà largement dominé le Lesotho lors de la précédente campagne de qualification (victoires 4-1 et 5-1), tout comme il l’avait emporté 7-0 lors d’un précédent duel face aux Basotho.