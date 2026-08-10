Séisme en Colombie : l’UE active Copernicus et se dit prête à « apporter davantage d’aide »

La Commission européenne a déployé son service d’imagerie satellitaire d’urgence et proposé une aide logistique renforcée à Bogota après un séisme de magnitude 7,4 causant plus d’une centaine de morts dans l’ouest du pays.

Mobilisation du système d’imagerie satellitaire européen

À la suite du puissant tremblement de terre survenu ce lundi 10 août 2026 dans l’ouest de la Colombie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé la disposition de l’Union européenne à intensifier son assistance d’urgence. L’exécutif européen a immédiatement activé le volet cartographique du service Copernicus, fournissant ainsi des données géospatiales en temps réel afin de faciliter le guidage des secours dans les zones sinistrées.

Un message de solidarité envers la Colombie

Dans une prise de parole officielle sur les réseaux sociaux, la responsable européenne a fait part du soutien des Vingt-Sept aux populations touchées par la catastrophe. « Ce soir, le cœur de l’Europe est avec le peuple colombien après le terrible séisme dans la région du Chocó. Nous avons déjà mobilisé Copernicus, notre service satellitaire, pour aider aux opérations de secours », a déclaré Ursula von der Leyen, réaffirmant que Bruxelles demeure prête à acheminer des moyens matériels et humains complémentaires selon les demandes formulées par les autorités locales.

État d’urgence décrété face à un lourd bilan

Le séisme, d’une magnitude de 7,4 et dont l’épicentre a été situé à une centaine de kilomètres de profondeur près de la municipalité de San José del Palmar, a provoqué la mort d’au moins 111 personnes et fait des dizaines de blessés selon les bilans officiels transmis par les services d’urgence. Face à l’effondrement de multiples structures résidentielles et d’infrastructures dans le département du Chocó et les régions avoisinantes, le président colombien Abelardo de La Espriella a décrété l’état d’urgence national.