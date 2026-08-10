La Colombie déclare l’état d’urgence après un séisme ayant fait 111 morts

Un bilan présenté par le président lui-même

Le séisme qui a frappé la Colombie lundi matin a fait, jusqu’à 12h30, 111 morts et 87 blessés, selon le bilan présenté par le président Abelardo de la Espriella. Le chef de l’État a également fait état de milliers de logements endommagés, de bâtiments effondrés, ainsi que de dégâts sur des centres de santé et des établissements scolaires, en plus d’atteintes aux routes et aux aéroports de plusieurs régions du pays. « À 12h30 aujourd’hui, nous avions 111 décès, 87 blessés, 1 575 logements endommagés, 37 logements entièrement détruits, 61 bâtiments effondrés, 18 centres de santé endommagés, 51 établissements scolaires endommagés, 18 routes endommagées, 6 aéroports touchés », a rapporté le chef de l’État. Les autorités ont averti que ce bilan reste provisoire et pourrait s’alourdir dans les prochaines heures, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivant dans les zones les plus touchées.

Une déclaration d’état d’urgence

« Il a été convenu de déclarer la situation d’urgence correspondante, qui sera formalisée dans le courant de la journée. Cela nous permettra de répondre de manière appropriée à cette catastrophe naturelle », a déclaré Abelardo de la Espriella, précisant que des équipes de travail avaient été constituées, chacune dirigée par un ministre et le vice-président. Cette mesure vise à accélérer la coordination entre les autorités nationales, départementales et municipales, ainsi qu’à concentrer les ressources dans les zones les plus affectées.

Un déplacement présidentiel dans les zones sinistrées

Le président a annoncé qu’il se rendrait à Quibdó, dans le département du Chocó, pour évaluer la situation, tandis que son vice-président et plusieurs ministres se déplaceront vers Pereira et Cali, deux autres zones durement touchées. « Je dirigerai cette urgence comme il se doit ; le ministère des Relations extérieures se chargera de la coopération internationale », a-t-il ajouté, précisant qu’un poste de commandement unifié avait été installé au siège de l’Unité de gestion des risques et des catastrophes (UNGRD) à Bogota.

Un message de soutien aux familles touchées

Abelardo de la Espriella a adressé un message aux personnes traversant des moments difficiles à cause du séisme, affirmant qu’elles « ne sont pas seules » et qu’elles ont « un président que la souffrance de son peuple touche et qui fera tout le nécessaire pour les protéger, les accompagner et faire progresser, ensemble, les régions affectées ». « Cela me fait profondément mal de voir ce que traversent les familles et les régions touchées. La Colombie est unie et nous nous en sortirons », a-t-il ajouté.