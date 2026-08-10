La Commission européenne approuve un cinquième versement de 7,9 milliards d’euros à la Pologne

La Commission européenne a approuvé lundi la cinquième demande de versement présentée par la Pologne au titre de son plan national de relance, pour un montant de 7,9 milliards d’euros.

Un cinquième versement approuvé par Bruxelles

La Commission européenne a approuvé, lundi, la cinquième demande de versement présentée par la Pologne, au titre de son plan national de relance (KPO), pour un montant de 7,9 milliards d’euros, selon les médias locaux. L’une des conditions du versement de ces fonds était notamment la mise à disposition de bons d’achat pour l’acquisition d’ordinateurs portables destinés aux enseignants, indiquent les médias.

Des ordinateurs pour les enseignants, des tramways pour trois villes

Plus de 500 000 enseignants polonais, qui constituent 65% du corps enseignant, ont reçu, à ce jour, des bons pour l’achat d’ordinateurs portables, note la même source, ajoutant que dans le cadre de ce cinquième paiement, 88 tramways ont également été achetés au profit des villes de Cracovie, Poznan et Wroclaw.

Un calendrier de validation en plusieurs étapes

La Pologne a déposé sa cinquième demande de paiement le 19 juin dernier, à l’issue de l’achèvement de la cinquième révision du KPO, validée par la Commission européenne le 20 mai dernier et adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 12 juin dernier, précise la même source.

Des investissements dans une quinzaine de domaines

La ministre polonaise des Fonds et de la Politique régionale, Katarzyna Pelczynska-Nalecz, avait indiqué, dans un entretien, que les fonds reçus dans le cadre du KPO ont permis d’investir dans le développement d’une quinzaine de domaines, allant de l’éducation à l’énergie, en passant par la santé, la numérisation et les chemins de fer.

Un programme doté de près de 60 milliards d’euros

Le programme KPO, utilisant les fonds européens du plan « NextGenerationEU », est doté d’une enveloppe de 59,8 milliards d’euros, dont 25,3 milliards d’euros sous forme de subventions et 34,5 milliards d’euros sous forme de prêts, et porte sur le financement de 56 investissements et 55 réformes.