La justice syrienne condamne l’ancien président Bachar el-Assad à la peine capitale par contumace

La justice de transition à Damas a prononcé mardi la peine de mort à l’encontre de l’ancien président syrien pour les exactions commises à partir de 2011, à l’issue du premier procès par contumace visant le sommet du pouvoir déchu.

Un jugement capital prononcé par contumace

Le tribunal de transition à Damas a rendu mardi 11 août 2026 un verdict sans précédent en condamnant à la peine de mort l’ancien président Bachar el-Assad à l’issue d’une procédure jugée par contumace. Réfugié à Moscou avec sa famille et son cercle rapproché depuis l’effondrement de son régime en décembre 2024, l’ex-dirigeant a été reconnu coupable d’exactions massives commises à l’encontre de la population civile durant la guerre civile déclenchée en 2011.

Inculpation pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Les magistrats ont retenu des qualifications pénales d’une gravité exceptionnelle pour fonder cette décision judiciaire. Le président du tribunal a motivé la sentence en déclarant que « les actes imputés à l’accusé constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis de manière systématique contre le peuple syrien ». La cour a notamment statué sur la responsabilité directe de l’ancien chef d’État dans la chaîne de commandement des opérations militaires et des services de sécurité.

Une étape clé pour les autorités de transition

Cette condamnation constitue le premier arrêt rendu par les nouvelles institutions judiciaires syriennes à l’égard de la plus haute figure de l’ancien pouvoir. Engagés cette année dans un vaste chantier de justice transitionnelle, les tribunaux de Damas mènent simultanément des audiences visant d’autres dignitaires du régime, jugés pour certains en comparution directe et pour d’autres par contumace, afin d’établir les responsabilités dans les exactions perpétrées pendant plus d’une décennie.