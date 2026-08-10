Le Parlement turc approuve une loi d’amnistie conditionnelle pour des milliers de militants du PKK

Les députés turcs ont voté à une large majorité un projet de loi prévoyant une grâce conditionnelle et la suspension de peines pour les membres du PKK après la confirmation de leur désarmement complet.

Un vote parlementaire majeur pour le processus de désarmement

Le Parlement turc a franchi ce lundi 10 août 2026 une étape décisive dans le cadre de l’initiative de paix engagée avec la rébellion kurde. Par 468 voix contre 88, les législateurs ont approuvé un texte en 12 articles prévoyant une amnistie conditionnelle et la réhabilitation de milliers de militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). L’entrée en vigueur de cette législation reste strictement subordonnée à la confirmation formelle, par le Conseil de sécurité nationale turc, du dépôt définitif des armes et de la dissolution complète de l’organisation.

Dispositif juridique de réhabilitation et exclusions prévues

Le cadre légal validé par la Grande Assemblée nationale prévoit la suspension, pour une durée de cinq à dix ans, de certaines peines d’emprisonnement ainsi que le report des poursuites et enquêtes en cours pour les faits de terrorisme. Si aucun nouveau crime n’est commis durant cette période d’observation, les procédures seront définitivement abandonnées. Toutefois, la loi exclut expressément de ces mesures de grâce les militants condamnés pour des homicides volontaires ou purgeant des peines de prison à perpétuité prononcées avant 2005, ce qui maintient le fondateur du mouvement, Abdullah Öcalan, sous le régime d’incarcération.

Réactions politiques et défis d’application

Bien que la mesure ouvre une voie de sortie au conflit armé déclenché en 1984, des divergences subsistent quant à son champ d’application. S’exprimant au nom du Parti de l’égalité et de la démocratie des peuples (DEM), la députée Gulistan Kilic Kocyigit a salué l’initiative tout en soulignant les exigences politiques complémentaires : « Les citoyens de Turquie, qui ont payé un lourd tribut depuis de nombreuses années, ont désormais une opportunité de consolider la paix et de bâtir la démocratie. Le projet comporte certes des lacunes, et il nous incombe aujourd’hui d’y répondre ». De son côté, la direction du PKK a qualifié le texte de « commencement » tout en déplorant l’absence de réformes démocratiques garantissant la liberté d’expression et le retour à une vie politique légale.