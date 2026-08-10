La France réforme sa communication publique et vise une baisse de 300 millions d’euros

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé lundi une réforme structurelle de la communication de l’État, visant à ramener ses dépenses à 700 millions d’euros dès 2026, contre un milliard en 2024.

Une communication publique jugée trop coûteuse

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé, lundi, une réforme structurelle de la communication de l’État, avec pour objectif de rendre la parole publique « plus efficace, plus sobre, plus lisible », tout en réduisant les dépenses qui lui sont consacrées. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement indique que les dépenses de communication de l’État ont augmenté de 45% entre 2019 et 2024, soit près de trois fois le rythme de l’inflation. Selon Sébastien Lecornu, ces dépenses doivent revenir dès 2026 à leur niveau antérieur, soit 700 millions d’euros, contre un milliard d’euros en 2024.

Un budget unique pour les campagnes grand public

La réforme repose sur quatre axes, précise le Premier ministre. Le premier concerne les campagnes destinées au grand public, notamment dans les domaines de la prévention et de la santé publique, de la sécurité routière, de la lutte contre le narcotrafic et de l’électrification. Ces campagnes seront davantage interministérielles et s’appuieront sur un budget unique de 113 millions d’euros, afin de renforcer leur impact et de limiter la dispersion des moyens.

Un renforcement du rôle des délégations ministérielles

Le deuxième axe prévoit de renforcer le rôle des délégations à l’information et à la communication au sein des ministères. Celles-ci deviendront les référents de l’ensemble de leur périmètre, y compris des opérateurs placés sous leur tutelle.

Un bureau unique dans chaque préfecture

Dans les territoires, le gouvernement entend également unifier la communication de l’État. Un bureau unique de communication sera ainsi créé dans chaque préfecture, sous l’autorité du préfet.

Un Service d’information du gouvernement recentré et l’intelligence artificielle en soutien

Enfin, au niveau gouvernemental, les missions du Service d’information du gouvernement (SIG) seront resserrées. Cette évolution doit notamment permettre l’intégration d’outils d’intelligence artificielle. Une cellule mutualisée sera parallèlement mise en place à Matignon, avec pour objectif notamment de mieux organiser la présence de l’État dans les grands salons et d’améliorer les capacités de veille. À travers cette réforme, le gouvernement français entend ainsi rationaliser les moyens consacrés à la communication publique tout en renforçant sa cohérence et son efficacité, dans un contexte de maîtrise accrue de la dépense publique.