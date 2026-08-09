Cyclisme : Demi Vollering remporte le Tour de France femmes

La Néerlandaise Demi Vollering a remporté dimanche son deuxième Tour de France femmes, s’échappant lors de la dernière étape à Nice pour conserver les huit secondes d’avance dont elle disposait en début de journée.

Un deuxième sacre pour Vollering

La Néerlandaise Demi Vollering a remporté dimanche 9 août son deuxième Tour de France femmes, s’échappant des autres prétendantes pour s’imposer sur l’étape et conserver les huit secondes d’avance dont elle disposait au départ de cette ultime journée. La Polonaise Kasia Niewiadoma-Phinney et l’Italienne Elisa Longo Borghini complètent le podium.

Un scénario rebondissant jusqu’au bout

Cette victoire finale conclut une course disputée jusqu’à la dernière étape, marquée par plusieurs renversements de situation. Vendredi, Kasia Niewiadoma-Phinney s’était emparée du maillot jaune grâce à une victoire d’étape spectaculaire au sommet du mont Ventoux. Samedi, lors de la huitième étape à Nice, Demi Vollering avait répliqué en s’échappant seule sur les pentes finales au-dessus de la ville, s’imposant avec 17 secondes d’avance sur Elisa Longo Borghini, la Polonaise terminant troisième du jour à la même seconde. Cette victoire d’étape, combinée aux bonifications, avait permis à la Néerlandaise de reprendre la tête du classement général avec huit secondes d’avance, avant la dernière étape décisive.

Une dernière étape à quatre ascensions

La bataille finale s’est jouée dimanche lors d’une étape de 99,2 kilomètres autour de Nice, comprenant une quadruple ascension du col d’Èze. Malgré les tentatives de Kasia Niewiadoma-Phinney, la championne d’Europe en titre a fini par céder face aux assauts de Demi Vollering, qui décroche ainsi son cinquième succès d’étape de cette édition.