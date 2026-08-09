Imad Bouchajda décroche l’or du 800m aux Mondiaux U20 d’athlétisme

Le Marocain Imad Bouchajda a remporté la médaille d’or du 800m aux Championnats du monde d’athlétisme U20 à Eugene, aux États-Unis, offrant au Maroc son premier sacre sur cette distance depuis 22 ans.

Un titre 22 ans après Iguider

Imad Bouchajda a remporté la médaille d’or au 800m dans le cadre des Mondiaux d’athlétisme U20, à Eugene aux États-Unis, en 1:44.64, devançant le Britannique Daniel Williams (1:45.36) et l’Espagnol Alejandro Rios (1:46.25). Il s’agit de la première médaille d’or marocaine sur cette distance depuis 22 ans, la dernière ayant été décrochée par Abdalaati Iguider à Grosseto, en Italie.

La première médaille marocaine de ces Mondiaux

Cette victoire constitue la première médaille de la délégation marocaine lors de cette édition des Mondiaux U20, qui se tient à Hayward Field du 5 au 9 août. Âgé de 19 ans, Imad Bouchajda s’était qualifié pour la finale en terminant deuxième de sa demi-finale, après avoir déjà décroché la médaille d’argent du 800m aux Championnats d’Afrique 2026 à Accra, derrière le Kényan Kelvin Loti.

D’autres médailles espérées sur 1500m

La délégation nationale a des chances d’en récolter davantage lors de cette compétition, notamment sur 1500m, distance sur laquelle Imad Bouchajda avait déjà décroché l’argent lors des Championnats arabes U20 à Tunis en avril dernier, où il avait également remporté l’or du 800m.