Azilal : une tempête orageuse provoque des inondations et des dégâts à Aït Abbès

Une violente tempête orageuse a provoqué samedi soir des inondations dans la commune d’Aït Abbès, dans la province d’Azilal, endommageant plusieurs ouvrages d’art et perturbant la circulation le jour du marché hebdomadaire.

Une crue soudaine des cours d’eau

Une violente tempête orageuse a frappé, samedi soir, la commune d’Aït Abbès dans la province d’Azilal, accompagnée de pluies torrentielles et d’inondations soudaines qui ont provoqué une forte crue du lit de l’oued Akhdar et de plusieurs ravins, entraînant des dégâts sur des ouvrages d’art, des chemins et des ponts dans diverses zones de la commune, notamment l’ouvrage « Timernout » et le pont sur l’oued Bernat au centre de Sikat. Les inondations ont perturbé la circulation entre plusieurs douars et le centre de la commune, particulièrement en raison de leur coïncidence avec le jour du marché hebdomadaire.

Des dégâts agricoles, mais relativisés par les autorités locales

Le président de la commune, Mohamed Azhar, a indiqué que les inondations ont causé des dommages variables sur plusieurs fermes riveraines des cours d’eau, touchant des cultures estivales telles que le maïs, les fèves et les légumes, précisant que l’ampleur des dégâts ne reflète pas nécessairement certaines descriptions circulant sur leur gravité.

Une reprise rapide de la circulation

Une intervention d’urgence avec une pelleteuse a permis de rouvrir la voie reliant le douar Tirarin au douar Aba Aziz, ce qui a autorisé la reprise de la circulation automobile vers le marché hebdomadaire, les autorités provinciales affirmant suivre de près l’évolution de la situation dans la région.