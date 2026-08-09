Netanyahou rejette le document en 15 points sur Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté le document en 15 points sur Gaza, présenté par le Conseil de paix et accepté par le Hamas, affirmant qu’aucun retrait israélien n’aurait lieu tant que le mouvement palestinien ne serait pas « réellement désarmé ».

Un rejet communiqué au médiateur du Conseil de paix

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait indiqué au Conseil de paix qu’il rejetait tout cessez-le-feu ou retrait de Gaza dans le cadre du plan en 15 points proposé par le président américain Donald Trump, selon des médias israéliens. Le quotidien Israel Hayom, citant des sources israéliennes non identifiées, affirme que Netanyahou a fait part de son refus à l’émissaire en chef du Conseil de paix pour Gaza, Nickolay Mladenov, lors d’une réunion tenue lundi. « Israël ne se retirera pas des positions qu’il contrôle à Gaza et ne cessera pas le feu », aurait déclaré Netanyahou à Mladenov, précisant qu’il n’y aurait pas de retrait tant que le Hamas ne serait pas « réellement désarmé ». Il a affirmé que « le Hamas continue de reconstituer ses capacités militaires et représente une menace directe pour l’armée israélienne et les communautés situées autour de Gaza ».

« Ce n’est pas notre projet »

Netanyahou avait déjà publiquement rejeté le 4 août l’accord dit « historique » de désarmement du Hamas récemment présenté par Washington. « Le président Trump pense — ou son équipe pense — qu’ils peuvent amener le Hamas à désarmer et à démilitariser Gaza. Nous examinons la question. Ils nous ont envoyé un projet. Nous ne l’avons pas approuvé », avait-il déclaré, précisant que ce document « n’est pas notre projet » et qu’Israël « a renvoyé ses commentaires ». « Nous donnons pour instruction à nos soldats de faire tout ce qui est nécessaire pour se défendre, défendre notre territoire et défendre notre peuple », avait-il ajouté.

Trois lignes rouges fixées par l’armée israélienne

La télévision publique israélienne KAN a indiqué que l’armée israélienne avait défini trois lignes rouges concernant ce cadre en 15 points, devant être présentées au chef d’état-major Eyal Zamir. La première prévoit une « liberté totale d’action pour éliminer les menaces » à Gaza. L’armée exige également le contrôle des armes présentes dans l’enclave, et s’oppose à tout retrait partiel ou progressif « tant que le Hamas ne sera pas complètement désarmé ».

Des ministres appellent à délégitimer le document

Selon le média Drop Site, plusieurs ministres et responsables sécuritaires israéliens ont évoqué, lors d’une réunion tenue jeudi soir, la reprise d’attaques contre Gaza afin de signaler le rejet de ce cadre. Le ministre Zeev Elkin a estimé qu' »en l’absence d’action offensive pendant deux semaines, cela signifierait qu’Israël a accepté et est entré dans le processus », tandis que le ministre des Finances Bezalel Smotrich aurait déclaré à Netanyahou : « Vous êtes passé maître dans l’art de manœuvrer, mais maintenant qu’il existe un document officiel, nous devons le délégitimer. »