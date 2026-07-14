Jazzablanca : la 19e édition s’achève avec près de 100.000 festivaliers

La 19e édition de Jazzablanca s’est achevée après dix jours de musique et de festivités, réunissant près de 100.000 festivaliers et confirmant sa place parmi les grands rendez-vous culturels du continent africain. Organisé du 2 au 11 juillet entre Anfa Park et le Parc de la Ligue Arabe à Casablanca, le festival a réuni une programmation internationale mêlant jazz, pop, soul, rock, afrobeat, blues et musiques du monde.

Près de 100.000 festivaliers en dix jours

La 19e édition de Jazzablanca s’est achevée après dix jours de musique et de festivités, réunissant près de 100.000 festivaliers et confirmant sa place parmi les grands rendez-vous culturels du continent africain. Organisé du 2 au 11 juillet entre Anfa Park et le Parc de la Ligue Arabe, à Casablanca, le festival a proposé cette année une programmation internationale mêlant jazz, pop, soul, rock, afrobeat, blues et musiques du monde, réunissant des artistes de renommée mondiale aux côtés de talents émergents.

Un festival déployé pour la première fois sur deux sites

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette 19e édition a marqué un tournant dans l’histoire du festival, avec un déploiement inédit sur deux sites : 40 concerts payants à Anfa Park et 10 concerts gratuits au Parc de la Ligue Arabe, pour un total de 50 concerts réunissant une cinquantaine d’artistes venus des quatre coins du monde. La fréquentation de cette édition marque une nouvelle progression par rapport aux quelque 70.000 festivaliers enregistrés l’an dernier.

Une ouverture placée sous le signe des grandes figures internationales

La programmation d’Anfa Park s’est organisée autour de trois séquences. Le premier week-end (2 au 4 juillet) a mis en avant de grandes figures internationales, avec en têtes d’affiche Robbie Williams et le groupe légendaire Scorpions, aux côtés de Faouzia, chanteuse maroco-canadienne née à Casablanca qui se produisait pour la première fois au Maroc, Cory Wong, Jose James et Selah Sue.

Une semaine consacrée à la découverte

Du 5 au 8 juillet, le festival a exploré les frontières musicales avec une programmation tournée vers l’écoute et la découverte. Le public a notamment retrouvé la chanteuse franco-haïtienne Naïka, le rappeur franco-algérien Rilès, le collectif français Deluxe, le groupe allemand Meute, le duo cubain Gente de Zona, ainsi que Keziah Jones et Shabaka.

Un second week-end de grands shows

Le second week-end (9 au 11 juillet) a offert les spectacles les plus attendus de l’édition. Ms. Lauryn Hill, icône du hip-hop et du R&B, s’est produite accompagnée de Wyclef Jean, YG Marley et Zion Marley, réunissant sur une même scène l’héritage des Fugees et la nouvelle génération Marley. Jorja Smith, Jessie J, Mika, Juanes, Hiromi, Charlotte Cardin, Oxlade, Bonga, Fantastic Negrito et Ami Taf Ra ont également marqué cette dernière séquence. La chanteuse britannique Jessie J a clôturé le festival, samedi 11 juillet, lors d’une soirée à dominante féminine aux côtés de Madison McFerrin, Hind Ennaira et Jorja Smith.

La scène marocaine à l’honneur

Le festival a également mis en lumière plusieurs artistes marocains, dont Mehdi Nassouli, qui mêle les sonorités gnaoua au jazz, la formation Hypnotic Brass Ensemble aux côtés de Mehdi Nassouli, ainsi qu’Ino Casablanca, qui donnait son tout premier concert dans sa ville natale. Au Parc de la Ligue Arabe, les concerts gratuits, organisés chaque soir dès 18h00, ont notamment accueilli Asmaa Hamzaoui et ses Bnat Timbouktou, à la croisée des musiques actuelles, du jazz, du gnaoua, des répertoires amazighs et de la soul.

Un dispositif logistique renforcé

Plus de 1.500 techniciens, logisticiens et agents de sécurité ont été déployés pour assurer la gestion et le bon déroulement de cette édition. Le festival a également misé sur la modernisation de ses infrastructures d’accueil, avec une gestion des flux optimisée par des solutions de billetterie intelligente à base de codes QR et de dispositifs de paiement dématérialisés.